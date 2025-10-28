Pravda Správy Domáce Machala označil STVR za „čiernu dieru“ a žiada podrobné informácie o platoch zamestnancov

Machala označil STVR za „čiernu dieru“ a žiada podrobné informácie o platoch zamestnancov

V personálnej politike STVR nenastal žiadny posun k lepšiemu. V diskusii o východiskách rozpočtu telerozhlasu na rok 2026 to v utorok na zasadnutí Rady STVR uviedol jej podpredseda Lukáš Machala.

28.10.2025 15:40
Lukáš Machala a Martina Šimkovičová Foto: ,
Lukáš Machala a Martina Šimkovičová
debata (6)

„Zmeny, ktoré nastali v zákone, mali zmeniť inštitúciu, zmeniť pohľad na veci, no prístup zostal rovnaký,“ uviedol Machala, ktorý v tejto súvislosti ostro zacielil na personálnu politiku. „V televízii i rozhlase je katastrofálna. Stále sú tu ľudia, ktorú sú nespravodlivo pri odmeňovaní zvýhodňovaní, a na druhej strane takí, ktorí sú diskriminovaní,“ upozornil. Hovoril v tejto súvislosti dokonca o „čiernej diere, kam idú milióny eur“.

Machala v Ide o pravdu: Neľutujem, do novej podoby hymny by som sa znovu pustil. Chceme ukázať ľuďom, ako sa na kultúre šafárilo
Video

Pri konkrétnom návrhu rozpočtu, o ktorom sa má rokovať na decembrovom zasadnutí Rady STVR, žiada „podrobný rozpis každého jedného zamestnanca a každej položky jeho odmeňovania“. Mieni, že 1700 zamestnancov musí „mať väčší výkon“ a interná výroba musí byť pri takomto počte zamestnancov ďaleko výraznejšia.

Člen Rady STVR Igor Gallo upozornil, že členovia Rady STVR nemajú robiť personalistov a sudcov výkonov zamestnancov. „Ak má niekto informácie o nejakej „čiernej diere“, o tom, že sa neefektívne hospodári s prostriedkami, má to nahlásiť orgánom, ktoré sú na to určené,“ upozornil.

SR Bratislava PS konsolidácia protest BAX Čítajte viac Šimečka vybuchol v priamom prenose: „Už buďte ticho!“ urazil Danka pred celým Slovenskom. Čo predchádzalo tvrdej hádke?

Člen rady Marcel Behro poznamenal, že rada by síce nemala byť sudcom, no musí sa pýtať a zaujímať. „Sú tu určite indície, sú tu otázky, ktoré potrebujeme verifikovať,“ naznačil.

Ďalší člen rady Juraj Štaffa si myslí, že rada i manažment STVR má rovnaké ambície pri zvýšení kvality a príťažlivosti verejnoprávneho vysielania. „To však nepôjde bez zoštíhlenia a zvýšenia príspevku tým, ktorí tu ostanú,“ dodal.

general golian 1 Čítajte viac STVR chystá veľkofilm, aký nemá obdoby. Niektorí slovenskí diváci však len krútia hlavou

Pri téme o východiskách rozpočtu na budúci rok manažment STVR upozornil, že časť nákladov sa bude týkať aj položiek na odstupné pre zamestnancov, ktorých STVR prepustí. S dodatkom, že zatiaľ je predčasné konkretizovať objem týchto nákladov. Plánované prepúšťanie však súvisí s personálnym auditom, ktorý si manažment pod vedením novej generálnej riaditeľky Martiny Flašíkovej nechal spracovať.

Facebook X.com 6 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Lukáš Machala #STVR #Rada STVR
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"