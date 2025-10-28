Pellegrini si pripomenul vznik Československej republiky. Verí v zlepšenie vzťahov medzi Prahou a Bratislavou

Po vzniku novej českej vlády si želá obnovenie pravidelných konzultácií a stretávaní sa kabinetov. Vyhlásil to v utorok pred novinármi. Pri príležitosti 107. výročia vzniku prvej Československej republiky (ČSR) položil spolu s veľvyslancom ČR na Slovensku Rudolfom Jindrákom veniec pri Pamätníku československej štátnosti na Vajanského nábreží a následne aj k Pamätníku M. R. Štefánika v Bratislave.
„Pevne verím, a teraz to hovorím vo všeobecnosti, že mám takú nádej, že po skončení volebnej kampane v Českej republike, akoby sa stratí potreba používať alebo komentovať situáciu na Slovensku tak, ako sme toho boli svedkami v rámci predvolebnej kampane jednotlivých politických strán, keď Slovensko bolo súčasťou tohto predvolebného boja. Myslím si, že výsledkom volieb sa situácia upokojí a že politici na jednej ani na druhej strane nebudú mať potrebu nejakým spôsobom ešte zvýrazňovať názorové rozdiely medzi Čechmi a Slovákmi. Pevne verím, že po vzniku novej vlády sa obnovia pravidelné konzultácie a stretávanie sa našich vlád,“ vyhlásil Pellegrini.
Je to podľa neho na prospech oboch krajín, ale aj regiónu. „Čechom a Slovákom sa vždy darilo, keď ťahali za jeden povraz. Som presvedčený, že po stabilizácii našich vzťahov aj na politickej úrovni bude postupne dochádzať aj k oživovaniu, a veľmi by som si to želal, formátu V4, pretože pred Európou a Európskou úniou sú vážne výzvy, prijatie ťažkých rozhodnutí a vždy sa nám darilo presadzovať záujmy tohto nášho regiónu, keď sme boli spolu,“ zdôraznila hlava štátu.Čítajte viac Masaryk mal pocit, že zomiera, a myslel na hlupáka Hlinku. Prečo? Táto história Čechov a Slovákov rozdeľuje, tvrdí expert
Aj podľa českého veľvyslanca sa vzťahy narušili volebnou kampaňou. Verí, že sa podarí „rozhýbať“ regionálnu spoluprácu, ktorú považuje za kľúčovú. Hlásenie sa k spoločnej minulosti podľa Jindráka svedčí o vyspelosti elít oboch štátov.
Pellegrini dodal, že napriek rozdeleniu republík v roku 1993 pokračuje spoločná cesta oboch krajín. „Sme v jednom regióne, sme súčasťou jedného veľkého európskeho spoločenstva, kolektívneho systému našej vzájomnej obrany a ochrany a jednoducho sme odsúdení na vzájomnú spoluprácu,“ dodal.