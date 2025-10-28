Zoroslav Kollár obvinil Matoviča aj Lipšica, že ovplyvňovali trestné konania. Matovič s Lipšicom to označili za výmysly

„Nami predložené materiály a svedectvá majú závažný trestnoprávny charakter. Vyvolávajú vážne otázky o spôsobe výkonu moci Matovičom, ako aj o možnom ovplyvňovaní rozhodovacích procesov všetkých orgánov činných v trestnom konaní,“ uviedol Kollár s tým, že sú tu pochybnosti aj v prípade hodnotových princípoch, na ktorých bola postavené bývalá Matovičova vláda.
„Máme za to, že nami zverejnené informácie preukazujú, že v období vlády Igora Matoviča dochádzalo k priamym zásahom do nezávislosti justičných orgánov, polície a prokuratúry, ako aj k politickému ovplyvňovaniu trestných konaní. Ide o bezprecedentné zistenia o bývalom premiérovi demokratickej krajiny EÚ, ktoré si zaslúžia pozornosť odbornej aj laickej verejnosti,“ povedal Kollár. Matovič podľa jeho slov žiadal nielen o účelovú väzbu, ale aj prepadnutie majetku či ďalšiu kriminalizáciu osôb, napríklad formou takzvanej „otočky“ – účelového opakovaného zadržania vopred vytypovaných osôb. K takýmto osobám patril aj samotný Zoroslav Kollár.
„Na základe týchto zistení podnikneme konkrétne právne a inštitucionálne kroky, ktoré smerujú k objasneniu zodpovednosti a k ochrane princípov právneho štátu,“ vyhlásil Kollár a pokračoval, že ďalšími krokmi bude podanie trestných oznámení na príslušné orgány činné v trestnom konaní. Právo na pravdu tak bude požadovať, aby sa preverili okolnosti, ktoré by mohli nasvedčovať porušeniu zákona, zneužívaniu právomocí verejného činiteľa či zásahom do nezávislej justície. Ďalším krokom bude podľa Kollára informovanie európskych a medzinárodných inštitúcií. O zisteniach chcú informovať Európsku komisiu, Európsky parlament a Európsky súd pre ľudské práva a ďalšie orgány Rady Európy. „Cieľom je upozorniť na možné systémové zlyhania právneho štátu na Slovensku a iniciovať odbornú diskusiu aj na úrovni EÚ. Práve tieto politické ovplyvňovania treba považovať za zlyhanie právneho štátu na Slovensku, s ktorými sa vláda Roberta Fica doteraz nevysporiadala,“ uzavrel Kollár.
Igor Matovič priblížil, že komunikácia, s ktorou operoval na tlačovej besede Kollár, nie je pravdivá. Išlo o komunikáciu na sociálnej sieti WhatsApp. Podľa Matoviča však ide o vymyslené bludy, ktoré si buď Kollár vyrobil sám, alebo si ich dal vyrobiť. „Alebo mu ich niekto podhodil. Tipujem, že by toho bol schopný napríklad Tibor Gašpar alebo iný bezcharakterný človek. Možno teda dobromyseľne verí, že do ruky dostal niečo, čo je hodnoverné,“ dodal Matovič a oznámil, že v tejto veci podáva trestné oznámenie, aby tieto informácie preverili.
„Ak by tu existoval premiér, ktorý by manipuloval s vyšetrovaním, tak to je vlastizrada. A taký premiér by mal dostať podla môjho názoru aspoň 50 rokov. Každopádne by sa nemal vôbec pohybovať v politike. Preto dávam trestné oznámenie v tejto veci, ktorú Kollár zverejnil,“ doplnil líder Hnutia Slovensko. Matovič ubezpečil verejnosť, že počas volebného obdobia 2020 – 2023 s nikým nikdy nekomunikoval o vyšetrovaní. „Nemal som v rukách žiadny vyšetrovací spis, ktorý mali v moci orgány činné v trestnom konaní. Nerobil som to preto, lebo som roky rokúce hlásal, že práve polícia musí byť striktne oddelená od politiky, a politici sa musia báť orgánov činných v trestnom konaní,“ dodal Matovič a vyhlásil, že ak jestvuje dôkaz, že niečo také robil, tak okamžite odíde z politiky.
Komunikácia, ktorú Kollár používal ako dôkaz, podľa slov Matoviča nikdy neprebehla. O vyšetrovaní podľa jeho slov nikdy s nikým nehovoril ani osobne, ani telefonicky, ani písomne. „Majster mafián sa uťal. A existuje nádherný dôkaz, ktorý na tácke môže Šutaj Eštok a orgány činné v trestnom konaní mať k dispozícii za pár dní, ak nebudú Kollárovi kryť chrbát,“ povedal Matovič a vysvetlil, že na každej komunikácii, ktorej bol údajne účastný, je fotka jeho profilovej fotky. Matovič však tvrdí, že na WhatsAppe nemal nikdy žiadnu fotku, čo spoločnosť Meta môže podľa neho aj jednoducho dokázať.
Na tlačovú besedu Zoroslava Kollára reagoval aj Úrad inšpekčnej služby (ÚIS). „ÚIS sa zaoberá podozreniami z trestnej činnosti policajtov a civilných osôb, ktoré boli medializované počas tlačovej konferencie hnutia Právo na pravdu,“ informovala policajná inšpekcia.
Informácie, ktoré v utorok zazneli na tlačovej konferencii Zoroslava Kollára nenechali ľahostajného ani ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD). Ten sa na sociálnej sieti vyjadril, že tieto informácie sú mimoriadne vážne. Ide podľa neho o obvinenia, ktoré spochybňujú dôveryhodnosť Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), a tým aj celej justície. Minister sa preto rozhodol požiadať predsedu ŠTS o oficiálne vyjadrenie a o to, aby dotknutí sudcovia buď potvrdil, alebo vyvrátil medializované obvinenia. „Ak sa tieto tvrdenia potvrdia, bude to predstavovať K.O. právnemu štátu na Slovensku, a v takom prípade som pripravený prijať ďalšie kroky," vyhlásil Susko. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) v reakcii na tlačovú besedu Kollára na sociálnej sieti napísal, že z Kollárových slov vyplýva, že justícia v rokoch 2020 až 2023 konala na pokyn Matoviča a Lipšica spôsobom „pro forma“. „Čoskoro vám prinesieme ďalšie informácie o konaní „pro forma“ zo strany prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry v kauze Súmrak," uviedol Gašpar.
Daniel Lipšic sa v reakcii na Kollárové obvinenia vyjadril, že to nie je prvýkrát, čo Kollár zverejnil vyrobenú sms komunikáciu. „V minulosti síce nesedeli dátumy s dňami týždňa (konkrétny dátum je v každom roku v iný deň týždňa, napr. 28. 10. 2024 je tento rok v utorok, ale v roku 2024 to bol pondelok), ale pre osoby so sklonom uveriť konšpiráciám vyzerá aj umelo vyrobená komunikácia s „anonymnou“ osobou dôveryhodne. Takúto komunikáciu by pritom priemerne technicky zdatný teenager vyrobil za jeden večer," uviedol Lipšic na sociálnej sieti. Súčasne odmietol všetky Kollárové obvinenia s tým, že sa chce iba zviditeľniť a očistiť svoje meno pred vstupom do politiky. „Zajtra podám osobne trestné oznámenie na Generálnej prokuratúre SR, aby tak odsúdený Zoroslav Kollár mal možnosť svoje informácie preukázať," napísal bývalý špeciálny prokurátor.
Právnik a podnikateľ Zoroslav Kollár tento mesiac odovzdal viac ako 20-tisíc podpisov na registráciu svojej strany Právo na pravdu. Súčasne oznámil spustenie mediálnej kampane. Líder budúcej politickej strany sa vyjadril, že vo svojom tíme má už desiatky odborníkov, ktorí nepochádzajú z politického prostredia.