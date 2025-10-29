Fico sa Číňanom pochválil ekonomikou a zahraničnou politikou na „všetky svetové strany“

„Prichádzate do krajiny, kde máme historicky najnižšiu nezamestnanosť. Prichádzate do krajiny, kde miera inflácie je stále nižšia ako v iných štátoch EÚ. Prichádzate do krajiny, kde rastú reálne mzdy, pretože rast miezd je vyšší, ako je inflácia. A najmä prichádzate do krajiny, ktorej výsledky sú vnímané v zahraničí inak ako tu na Slovensku,“ povedal v príhovore Robert Fico.
Premiér pripomenul, že jeho predchádzajúce vlády prijímali nadčasové rozhodnutia aj napriek tomu, že v danom období neboli v súlade s väčšinovým názorom. „Aj s Gotion sme urobili správne a nadčasové rozhodnutie. Keď sme ešte pred rokom 2023, pre vznikom tejto vlády, hovorili o tomto projekte, boli sme varovaní mnohými aj v EÚ. Nerobte to, je to nebezpečné pre vašu krajinu. A zrazu Európska komisia prichádza s oficiálnym programom podpory výroby batérií pre elektromobily v hodnote viac ako 8 miliárd eur,“ skonštatoval Robert Fico.
Premiér zdôraznil, že projekt gigafabriky mohol vzniknúť len preto, lebo vláda vykonáva suverénnu zahraničnú politiku na všetky štyri svetové strany. „Verím, že všetky plány, ktoré sme si spoločne nastavili, a že obojstranná politická podpora zabezpečí, že termíny, ktoré sú nastavené, budú aj v roku 2027 realizované,“ dodal Fico.Čítajte viac Začalo sa s výstavbou kontroverzného parku s baterkárňou v Šuranoch, bude väčší. Fico hovorí o nadčasovej investícii
Doplnil, že zástupcovia vlády a investora sa budú pravidelne stretávať na kontrolných dňoch, aby mohli aktuálne reagovat na výzvy, ktoré môže tento projekt so sebou priniesť. „Možno to tak mnohí nevidia, ale ja blahoželám tomuto regiónu k takejto obrovskej investícii, pretože prinesie fantastické príležitosti nielen pre ľudí, ale určite pre podnikanie, pre zlepšenie života v tomto regióne,“ uzavrel Fico.
Projekt spoločnosti Gotion v hodnote 1,2 miliardy eur patrí podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej medzi najväčšie investície v histórii Slovenska a prinesie viac ako 1 300 nových pracovných miest. „Ide nielen o strategickú, ale aj nadčasovú investíciu – pre región, Slovensko i celú Európu. Nový závod v Šuranoch vytvorí priestor pre regionálny rozvoj, inovácie a spoluprácu dodávateľských reťazcov naprieč Slovenskom,“ povedala Saková.Čítajte viac Spojí sa demokratická opozícia s Republikou a Kotlebom?
Až 80 % novovzniknutých pracovných miest bude podľa ministerky určených pre stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaných odborníkov. Ďalších 50 špecialistov nájde uplatnenie vo výskumno-vývojovom centre, ktoré bude spolupracovať so slovenskými univerzitami. „Šurany sa tak stanú významným hospodárskym centrom nielen na mape Slovenska, ale aj na mape Európskej únie. Dnes sme preto symbolicky zasadili prvé stromy ako základ nového závodu na výrobu batérií pre elektromobily.
Ako povedal premiér Robert Fico so skúšobnou výrobou v novom závode v Šuranoch by sa malo začať v roku 2026. O rok na to, by mal investor začať s riadnou komerčnou výrobou. Na podporu investičného zámeru bola investorovi schválená mimoriadna investičná pomoc v celkovej maximálnej nominálnej hodnote 214 mil. eur. Z toho 150 mil. eur vo forme dotácie na dlhodobý majetok a 64 mil. eur vo forme úľavy na dani z príjmov. Investičnému zámeru zároveň vláda vydala osvedčenie o významnej investícii.