Tisíce kilogramov kokaínu za vyše 170 miliónov. Polícia rozložila drogové impérium, hlavu gangu zadržali v Nemecku

Národná protidrogová jednotka Polície Slovenskej republiky v súčinnosti s Eurojustom a Europolom zadržala 22 ľudí a 2276,07 kilogramov kokaínu v hodnote 175 miliónov eur. Do prípadu zapojili 450 policajtov z rôznych policajných útvarov. Hlavu družiny, občana Maďarska s iniciálkami F. M., zadržali na letisku v Nemecku.

29.10.2025 12:51
Policajná prezidentka J. Maškarová: Čurillovci sa vrátia, keď im stiahnu obvinenia
Video
„Ste svedkami najväčšej protidrogovej akcie,“ povedala Maškarová. Dokazuje to podľa nej, že Policajný zbor vie spolupracovať s bezpečnostnými zložkami v zahraničí. Zadržali finančnú hotovosť vo výške 365 650 eur, okrem toho aj tri luxusné vozidlá. Na Slovensku spravili deväť domových prehliadok.

Okrem toho odhalili nelegálnu výrobňu cigariet v Novom Meste nad Váhom, vrátane 14 až 15 ton tabaku určeného na výrobu cigariet.

Maškarová na úvod povedala, že polícia berie boj proti drogám veľmi vážne. Vyzdvihla, že v priebehu roka Policajný zbor zakročil v 30 úspešných operáciách, ktoré prispeli k odhaleniu nelegálneho obchodu s drogami. Medzi najvýznamnejšie operácie patrila podľa nej napríklad akcia Vivaldi.

