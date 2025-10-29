Tisíce kilogramov kokaínu za vyše 170 miliónov. Polícia rozložila drogové impérium, hlavu gangu zadržali v Nemecku

„Ste svedkami najväčšej protidrogovej akcie,“ povedala Maškarová. Dokazuje to podľa nej, že Policajný zbor vie spolupracovať s bezpečnostnými zložkami v zahraničí. Zadržali finančnú hotovosť vo výške 365 650 eur, okrem toho aj tri luxusné vozidlá. Na Slovensku spravili deväť domových prehliadok.
Okrem toho odhalili nelegálnu výrobňu cigariet v Novom Meste nad Váhom, vrátane 14 až 15 ton tabaku určeného na výrobu cigariet.
Maškarová na úvod povedala, že polícia berie boj proti drogám veľmi vážne. Vyzdvihla, že v priebehu roka Policajný zbor zakročil v 30 úspešných operáciách, ktoré prispeli k odhaleniu nelegálneho obchodu s drogami. Medzi najvýznamnejšie operácie patrila podľa nej napríklad akcia Vivaldi.
Článok budeme aktualizovať.Čítajte viac Minister môže Maškarovú vymenovať za šéfku polície. Poslanci na výbore sa jej pýtali na manžela, čurillovcov aj nehodu Gašpara