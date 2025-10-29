Ficova vláda zasadá vo Višňovom. Premiér odmieta reči, že na Slovensku „skapal pes“

Predseda vlády zároveň odmieta obraz, ktorý šíri opozícia, že na Slovensku „skapal pes“ a ľudia umierajú od hladu. „Odmietam nihilizáciu, pretože to sú reči, ktoré škodia tejto krajine. (…) Bol by som rád, keby aj dnešné rokovanie potvrdilo, že Slovensko sa rozvíja s chybami, ktoré sú typické pre krajiny, ktoré prešli náročným transformačným obdobím. Myslím si, že sme krajina, ktorá je úspešná,“ poznamenal.
Spoločnosť Mobis Slovakia dostane od vlády daňovú úľavu vo výške 4,5 milióna eur, uviedla pred rokovaním vlády ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas).
„My dokonca dnes ešte budeme uvádzať aj podporu ďalšej investičnej spoločnosti Mobis Slovakia, ktorá tu neďaleko v Gbeľanoch vytvára nové pracovné miesta s veľmi dobrými platovými ohodnoteniami. Snažíme sa všade, kde sa dá, v regiónoch podporovať nové investície, aby aj ľudia v regiónoch mali rovnaký štandard života, ako majú v hlavnom meste. Ide o pomoc vo forme daňovej úľavy, je to približne 4,5 milióna eur," dodala Saková.