Susko zrušenie „horalkového paragrafu“ hádže na Ódora: My sme úpravu len prevzali

„Téma drobnej kriminality sa už viac ako rok stala predmetom masívnej opozičnej kampane, ktorá významne prispieva k nárastu pocitovej kriminality vo verejnosti. Táto kampaň je postavená na nepravdách (potvrdzujú to aj štatistiky) a vedome vytvára dojem, že novela Trestného zákona odstránila postihnuteľnosť a aj trestnosť viacerých činov. Nie je to pravda,“ poznamenal.
Susko podľa vlastných slov pozorne sleduje diskusiu o otázke recidívy pri drobných majetkových deliktoch. „Tak ako aj v prípade obchodníkov, ktorí nás upozornili na rastúcu agresivitu v obchodoch a okamžite sme zriadili v spolupráci s ministerstvom vnútra a Policajným zborom SR pracovnú skupinu. Tá priniesla konkrétne opatrenia na zlepšenie situácie v praxi,“ pripomenul.
Ocenil zároveň tých, ktorí o téme hovoria vecne a odborne. Mrzí ho však, že niektoré médiá a predstavitelia samospráv nepravdy ďalej šíria. „Súhlasím so svojím predchodcom na poste ministra spravodlivosti, že ide o bublinu, ktorú nafúkli politickí oponenti tejto vlády. Rovnako s ním zdieľam názor, že riešením nie je zníženie hranice škody zo 700 eur. Taký krok by drobnú kriminalitu vôbec neriešil, pretože priemerná hodnota krádeží sa pohybuje na úrovni 50 až 60 eur," dodal.
Za predmet legitímnej diskusie Susko označil zrušený tzv. horalkový paragraf. Pripomenul však, že návrh na zrušenie prišiel počas vlády Ľudovíta Ódora. „V našom návrhu novely Trestného zákona zrušenie tohto ustanovenia vôbec nefigurovalo. (…) My sme len prevzali znenie (a doplnili ho v rámci rozpravy v II. čítaní po všeobecnej dohode), ktoré pripravila a presadzovala predchádzajúca vláda. No a presne tí dnešní opoziční politici, ktorí vtedy hlasovali za zrušenie tzv. horalkového paragrafu, dnes organizujú kampane s heslom kradnúť sa oplatí,“ skonštatoval. Konanie opozície označil za pokrytectvo.
Zrušenie tzv. horalkového paragrafu v utorok kritizoval aj generálny prokurátor SR Maroš Žilinka. Označil ho za najzásadnejšiu chybu z pohľadu ochrany spoločnosti pred páchateľmi, ktorí sa opakovane dopúšťajú drobných krádeží.