Poslanec Krátky ponuku KDH odmietol, chce debatu o smerovaní konzervatívcov

Debatuje o tom s politikmi za KDH, ale aj s nezaradeným poslancom Richardom Vašečkom, ktorý pôsobí v Kresťanskej únii (KÚ). Šéf klubu KDH Igor Janckulík hovorí, že pri presune Krátkeho ku kresťanským demokratom nechcú „tlačiť na pílu“ keďže bol dlhé roky súčasťou Hnutia Slovensko.
Krátky dostal podľa svojich slov ponuku vstúpiť do klubu KDH, ktorú zvažuje, ale aj ponuku spolupracovať s KÚ. „Nadviazali sme na to rozhovormi o tom, kam hýbať konzervatívne politiky," povedal s tým, že debatujú o tom, čo budú robiť ďalej po prijatí ústavných zmien a kde chce napríklad KDH stáť. „Ja navrhujem, aby sme ako konzervatívci šli svojou cestou a ponúkli spoločný program založený na konzervatívnych hodnotách a vytvorili vlastnú ponuku pre voličov," povedal s tým, že konzervatívci musia predstaviť takú ponuku, akú nevedia ponúknuť ani progresívci, ani socialisti.
KDH podľa Janckulíka spolupracuje s Krátkym i s Vašečkom. Vstup do klubu musí byť podľa neho prirodzený, založený na prieniku hodnôt. Janckulík dodal, že dvere do KDH sú otvorené pre každého, kto s hnutím zdieľa hodnoty a program.
Janckulík, Krátky a Vašečka predložili spoločne do parlamentu napríklad uznesenie k zvýšeniu bezpečnosti a prevádzkových štandardov na železniciach. Reagovali tak na vlakové nešťastie na trati pri Jablonove nad Turňou v okrese Rožňava. Krátky s KDH spolupracoval aj pri kritike balíka školských zákonov či ďalších ekonomických témach.
Krátky sa dostal do NR SR za Hnutie Slovensko. Z poslaneckého klubu i z hnutia ho vylúčili po tom, ako hlasoval za vládnu novelu Ústavy SR, hoci dopredu avizoval, že ju nepodporí. Podľa Hnutia Slovensko neprejavil Krátky po hlasovaní snahu o ospravedlnenie či sebareflexiu. Vašečka opustil klub Slovensko, Za ľudí, KÚ takisto po hlasovaní o novele ústavy. Jeho postoj bol vopred známy, no nesúhlasil s postupom Hnutia Slovensko pri vylúčení Krátkeho. Vašečka a Krátky tak momentálne v NR SR pôsobia ako nezaradení poslanci.