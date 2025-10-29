Obetujú voľno, aby bránili krajinu. Hlavný inštruktor NOS zhodnotil výcviky záložníkov. Čo ho prekvapilo?

„Dobre sme odhadli aj obsah a objem toho výcviku v základnej účinnosti vojaka, a to vo vysokej intenzite,“ uviedol Hladký vo videu, ktoré zverejnilo Ministerstvo obrany SR na sociálnej sieti.
Najpríjemnejším prekvapením, na ktoré inštruktori čakali, bol záujem a schopnosť ľudí výcvik zvládnuť. „Každý výcvik potvrdzuje, že tí ľudia obetovali svoje voľno, svoj osobný čas, ktorý mohli venovať na niečo iné, na to, aby sa venovali či odolnosti krajiny, alebo odolnosti svojej,“ zdôraznil Hladký.
Účastníci sa nesnažia dokončiť výcvik len individuálne. Hladký potvrdil, že ich primárnym cieľom je „skončiť ako jednotka, ako tím.“
„Je to vidieť, že vo výcviku sa snažia ho naozaj dokončiť so cťou, naozaj na úrovni a hlavne tímovo. Ten cieľ – skončiť ako jednotka, ako tím, s úlohou, ktorú vo výcviku majú – sa nám z výcviku do výcviku potvrdzuje, že toto je pre nich naozaj motivačné. Už nie je to skončiť ako jednotlivec, ako som tam prišiel, ale už aj ako jednotka,“ opisuje hlavný inštruktor výcviku NOS.
Tímový duch prerastá aj do osobných vzťahov. Inštruktor poukázal na to, že hoci mnohí účastníci prichádzajúci autobusom, späť odchádzajú spoločne autom. „Väčšina z nich sa následne vracia s niekým v aute z výcviku. Čiže už majú porobené priateľstvá, vzťahy a podobne“ uviedol.
Národné obranné sily sú mladá a nová zložka, ktorá nemá dostatočný stály stav na to, aby mohla výcvik viesť len so svojimi inštruktormi. Preto sa pred každým výcvikom zostavuje špeciálny tím. Tento tím inštruktorov pozostáva z 10 až 15 ľudí a je zložený z príslušníkov Národných obranných síl a zároveň aj z príslušníkov Ozbrojených síl SR, vysvetľuje Hladký vo videu.Čítajte viac Armáda preveruje záložníkov. Civilov v Národných obranných silách čakajú bezpečnostné previerky