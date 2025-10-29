Fico žiada mimoriadnu schôdzu k vojenskej pomoci Ukrajine. Vyjadril sa aj k odsunu Američanov z Európy

Predseda vlády tiež reagoval na informáciu o možnom znížení prítomnosti amerických vojakov na východnom krídle Severoatlantickej aliancie (NATO). Dotknúť by sa mohlo aj Slovenska. Informácia Fica neprekvapila, necíti sa byť v ohrození. „Je to pre mňa potvrdením, ako racionálne sa americký prezident Donald Trump správa. Má do určitej miery pravdu. Európa si žila luxusne, opierala sa o prítomnosť amerických vojsk. Mali sme pocit, že všetko funguje. Prezident USA si povedal, že potrebuje zdroje niekde inde,“ skonštatoval Fico. Trump sa podľa neho správa pragmaticky.
Zároveň pripomenul, že Slovensko má spoločný program v rámci EÚ o spolupráci v oblasti obrany. Znamená to, že musia byť efektívnejší pri tom, ako sa míňajú zdroje na obranu. „Keby sme boli solidárni k sebe, že by sa spoločne nakupovalo, že by sa reálne presadzovali výrobky dobre pre celú EÚ v spolupráci s NATO, tak by sme vedeli ušetriť strašne veľa peňazí,“ povedal premiér.
Taktiež považuje za smiešne, že Európa nakupuje v USA zbrane a potom ich darováva Ukrajine. „Ak si od nás niekto chce zobrať náboje alebo zbrane, tak nech sa páči, môžete si ich kúpiť, ale nebudeme nikomu nič dávať," podotkol Fico.
Rumunský minister obrany Ionut Mosteanu v stredu na tlačovej konferencii naznačil, že zníženie prítomnosti amerických vojakov na východnom krídle NATO by sa mohlo dotknúť aj Slovenska. „Je dôležité zdôrazniť, že nejde o stiahnutie amerických síl, ale skôr o pozastavenie rotácie brigády, ktorá mala jednotky v niekoľkých krajinách NATO vrátane Bulharska, Rumunska, Slovenska a Maďarska,“ uviedol Mosteanu.