Marec 2026, ale možno až máj. Ráž avizuje otvorenie ďalšieho úseku diaľnice D1

Minister sa dotkol aj ďalšieho nedostavaného úseku diaľnice z Bratislavy do Košíc, a to Turany – Hubová. Na tento úsek je vyhlásené verejné obstarávanie. „Je to komplikovaná súťaž, ale postupne sa to hýbe dopredu. Čiže tam tiež predpokladám, že to bude zazmluvnené niekedy v priebehu budúceho roka,“ priblížil minister.
Úsek diaľnice D1 Hubová – Ivachnová je dlhý takmer 15 kilometrov a jeho súčasťou je 19 mostov a tri križovatky. Súčasťou stavby je aj tunel Čebrať s dĺžkou 3,6 kilometra. Diaľničný úsek vytvorí obchvat mesta Ružomberok a po dobudovaní sa napojí na štvorprúdovú diaľnicu do Košíc.Čítajte viac Vianočný darček pre motoristov: Tunel Višňové zrejme otvoria po 27 rokoch od prvého vrtu. V akom stave je arbitráž?