Marec 2026, ale možno až máj. Ráž avizuje otvorenie ďalšieho úseku diaľnice D1

Úsek diaľnice D1 Hubová - Ivachnová, ktorej súčasťou je aj obchvat Ružomberka, by mohol byť spustený do prevádzky v marci budúceho roka. Po stredajšom zasadnutí vlády to povedal minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) s tým, že ide o optimálny variant, no nevylúčil ani ďalšie možné posunutie termínu až na máj 2026. Dôvodom odkladu otvorenia diaľnice je zosuv pôdy.

29.10.2025 14:25
Počas výstavby diaľnice D1 pri Ružomberku objavili jaskyňu
Minister sa dotkol aj ďalšieho nedostavaného úseku diaľnice z Bratislavy do Košíc, a to Turany – Hubová. Na tento úsek je vyhlásené verejné obstarávanie. „Je to komplikovaná súťaž, ale postupne sa to hýbe dopredu. Čiže tam tiež predpokladám, že to bude zazmluvnené niekedy v priebehu budúceho roka,“ priblížil minister.

Úsek diaľnice D1 Hubová – Ivachnová je dlhý takmer 15 kilometrov a jeho súčasťou je 19 mostov a tri križovatky. Súčasťou stavby je aj tunel Čebrať s dĺžkou 3,6 kilometra. Diaľničný úsek vytvorí obchvat mesta Ružomberok a po dobudovaní sa napojí na štvorprúdovú diaľnicu do Košíc.

