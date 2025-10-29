Migaľ po kritike stopol všetky projekty modernizácie slovensko.sk, založil však štátnu „realitku“. PS sa pýta prečo

Ministerstvo zdôraznilo, že pozastavenie projektov nie je dôsledkom nejakých povinností, ale dobrovoľným opatrením na zvýšenie transparentnosti a dôvery odbornej i laickej verejnosti v správnosť celého obstarávacieho procesu. Inštitúcie boli požiadané o nezávislé a oficiálne stanovisko, aby sa predišlo šíreniu nepravdivých a skreslených informácií, ktoré sa nedávno objavili v médiách a ktoré ministerstvo označuje za používateľov na politický marketing.
Ministerstvo zároveň vysvetlilo, že Slovenská republika nikdy nebola a nie je vystavená žiadnej finančnej škode. Všetky verejné obstarávania obsahujú odkladacie podmienky, ktoré bránia plneniu zmlúv bez splnenia všetkých formálnych a finančných kritérií vrátane zabezpečenia zdrojov.Čítajte viac Podľa Migaľa sa na rezorte „kradlo ako po nebohom“, Raši žiada ospravedlnenie, inak podá trestné oznámenie
Cieľom spustenia projektov bola snaha štátu využiť finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti, teda z európskych zdrojov, ktoré by inak museli byť financované z verejných rozpočtov v čase rozpočtovej konsolidácie. Ministerstvo upozornilo, že ak by realizácia projektov bola oneskorená alebo zablokovaná, mohlo by dôjsť k nutnosti financovať modernizáciu zo štátnych financií, alebo nechať Ústredný portál verejnej správy (slovensko.sk) v havarijnom stave, čím by sa vážne ohrozila dostupnosť elektronických služieb štátu.
Ministerstvo prisľúbilo, že bude postupovať zodpovedne, otvorene a transparentne, aby ochránilo verejné financie a zabezpečilo odbornú a verejnú kontrolu nad modernizáciou digitálnych služieb štátu.
PS: Založil realitnú kanceláriu
Minister Migaľ by mal vysvetliť, prečo jeho rezort založil firmu, ktorá vyzerá ako realitná kancelária. Rovnako aj to, prečo do jej vedenia dosadili človeka s pochybnou minulosťou. Vyzval ho k tomu opozičný poslanec Ján Hargaš (PS).
Poukázal na to, že v piatok (24. 10.) bola do obchodného registra zapísaná spoločnosť MIRRI Developments, s. r. o., ktorej jediným spoločníkom je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Jej predmetom podnikania je napríklad správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, či prípravné práce k realizácii stavby. Štatutárom tejto spoločnosti je Milan Bučko, riaditeľ kancelárie štátneho tajomníka MIRRI Radomíra Šalitroša.
„Pán Bučko bol súčasťou veľmi pochybných prevodov majetku, v dôsledku ktorých mohlo dôjsť k porušovaniu práv veriteľov, pričom jedným z nich je aj štát. Túto schému pomerne detailne popisuje vo svojom rozhodnutí aj Krajský súd v Košiciach. Polícia zároveň v tejto veci začala trestné stíhanie pre zločin marenia spravodlivosti,“ priblížil Hargaš s tým, že ide o verejne dostupné informácie.
Pripustil, že Bučko bol v minulosti radovým členom PS bez toho, aby kedykoľvek kandidoval na akúkoľvek verejnú funkciu. „Po zistení informácií o týchto podozreniach sme ho z hnutia vyprevadili. Tieto informácie boli aj medializované a je ťažko uveriteľné, že by o nich u ministra Migaľa nevedeli,“ zdôraznil opozičný poslanec a vyzval šéfa MIRRI, aby túto situáciu vysvetlil.
„Navonok sa to nedá chápať nijak inak ako tak, že minister Migaľ si len rozširuje portfólio svojho biznis plánu s týmto ministerstvom. Už mu nestačí robiť biznis na IT zákazkách, ale rozširuje to aj do realít formou firmy, ktorá je veľmi pochybná a na čele ktorej stojí pochybný konateľ,“ doplnil Hargaš.