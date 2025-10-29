Pravda Správy Domáce Do USA vraj letel drahšie ako Šimkovičová a tajne. Taraba: Pobyt som si ešte skrátil

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (SNS) je ostro kritizovaný Nadáciou Zastavme korupciu pre vysoké náklady a utajovanie programu jeho služobnej cesty do Spojených štátov amerických.

29.10.2025 15:13
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová a minister životného prostredia Tomáš Taraba po hlasovaní o odvolávaní ministerky.
Nadácia zistila, že Tarabova cesta bola drahšia než tá, ktorú predtým absolvovala ministerka kultúry Martina Šimkovičová, a zároveň minister odmietol zverejniť, čo v USA robil, informovali Aktuality.

Zastavme korupciu požiadala o informácie o nákladoch viacerých ministrov, ale Taraba bol jediný, kto odmietol poskytnúť relevantné detaily v zmysle infozákona.

Minister Taraba dnes zareagoval a tvrdenie o zatajovaní jeho programu v USA označil za lož. Je to klamstvo, pretože všetko je na internete. Cestu ministra riadne schválila vláda a v septembri sa v New Yorku konalo 80. výročie zasadnutia OSN tzv. Klimatický týždeň,“ uviedli z odboru kumikácie Tarabovho rezortu.

Hoci Taraba vysvetlenie svojej cesty neposkytol už skôr, organizácii sa podarilo zistiť presné čísla. Dve letenky stáli vyše 13 000 eur a celkové náklady na cestu vyšli daňových poplatníkov na takmer 19 000 eur.

Pre porovnanie ministerka Šimkovičová zaplatila za svoje letenky po úprave s flexibilnou doložkou 12 940 eur.

Pretože minister Taraba tajil oficiálny program cesty, Nadácia Zastavme korupciu vyslovila podozrenie, že išlo o „papalášsky výlet za peniaze občanov, z ktorého nebudú mať žiadny osoh“.

Minister svoje odmietnutie zverejniť program zdôvodnil slovami, že do toho, ako míňa peniaze, verejnosti „nič nie je“. Taraba v stredu uviedol, že cestu do USA si ešte „skrátil, nakoľko som sa zúčastnil rokovania vlády na východe Slovenska, aby vláda bola uznášaniaschopná“.

