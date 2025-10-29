Do USA vraj letel drahšie ako Šimkovičová a tajne. Taraba: Pobyt som si ešte skrátil

Nadácia zistila, že Tarabova cesta bola drahšia než tá, ktorú predtým absolvovala ministerka kultúry Martina Šimkovičová, a zároveň minister odmietol zverejniť, čo v USA robil, informovali Aktuality.
Zastavme korupciu požiadala o informácie o nákladoch viacerých ministrov, ale Taraba bol jediný, kto odmietol poskytnúť relevantné detaily v zmysle infozákona.
Minister Taraba dnes zareagoval a tvrdenie o zatajovaní jeho programu v USA označil za lož. Je to klamstvo, pretože všetko je na internete. Cestu ministra riadne schválila vláda a v septembri sa v New Yorku konalo 80. výročie zasadnutia OSN tzv. Klimatický týždeň,“ uviedli z odboru kumikácie Tarabovho rezortu.
Hoci Taraba vysvetlenie svojej cesty neposkytol už skôr, organizácii sa podarilo zistiť presné čísla. Dve letenky stáli vyše 13 000 eur a celkové náklady na cestu vyšli daňových poplatníkov na takmer 19 000 eur.Čítajte viac Letela za štátne. Šimkovičová bola v USA týždeň, oficiálny program však mala jediný deň. Špeciálom chcela údajne zviesť aj dcéru
Pre porovnanie ministerka Šimkovičová zaplatila za svoje letenky po úprave s flexibilnou doložkou 12 940 eur.
Pretože minister Taraba tajil oficiálny program cesty, Nadácia Zastavme korupciu vyslovila podozrenie, že išlo o „papalášsky výlet za peniaze občanov, z ktorého nebudú mať žiadny osoh“.
Minister svoje odmietnutie zverejniť program zdôvodnil slovami, že do toho, ako míňa peniaze, verejnosti „nič nie je“. Taraba v stredu uviedol, že cestu do USA si ešte „skrátil, nakoľko som sa zúčastnil rokovania vlády na východe Slovenska, aby vláda bola uznášaniaschopná“.Čítajte viac Taraba sa spojil s Babišom proti Bruselu. Zhodli sa na kritike emisných kvót a drahých povoleniek pre európsky priemysel