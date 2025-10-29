Visolajský vyzval vymeniť vedenie UNB, upozorňuje na kolaps najväčšej štátnej nemocnice

„Chceme verejne vyzvať ministerstvo zdravotníctva ako zriaďovateľa najväčšej a najdôležitejšej nemocnice na Slovensku – UNB, aby tejto nemocnici, ktorá je momentálne síce najdôležitejšou, ale v najťažšom stave, zabezpečil profesionálne vedenie, profesionálneho manažéra, profesionálneho riaditeľa, ktorý sa bude venovať tejto nemocnici, ktorá má vážne problémy, naplno,“ vyhlásil.
UNB je najväčšou nemocnicou na Slovensku, no zároveň patrí medzi najzadlženejšie zariadenia, je v najhoršom technickom stave a čelí výraznému odlivu zdravotníckeho personálu. Slúži zároveň ako kľúčová inštitúcia pri vzdelávaní budúcich lekárov. Napriek viacerým oddlženiam dlh nemocnice naďalej rastie a len voči Sociálnej poisťovni dosiahol podľa údajov z roku 2025 sumu vyše 114 miliónov eur.
Súkromné nemocnice, ktoré v Bratislave pribúdajú, majú podľa LOZ nerovnaké podmienky, keďže sú zvýhodnené nielen vyššími platbami od poisťovní, ale aj príjmami z neregulovaných poplatkov od pacientov. Zároveň nemocnici konkurujú aj na pracovnom trhu, čo UNB núti zvyšovať mzdy nad rámec zákonného minima.
Visolajský hovoril o aktuálnom stave v nemocnici. Tá podľa neho každým rokom upadá. Tvrdí, že za posledných päť rokov prišla UNB o 817 lôžok. Upozornil napríklad i na vysokú fluktuáciu zamestnancov. „Je tu masívny odchod zdravotných sestier, ktorý ochromuje túto nemocnicu,“ podotkol. Poukázal aj na to, že UNB má najväčší dlh voči Sociálnej poisťovni, ale má dlhy aj voči ďalším dodávateľom.Čítajte viac Univerzitné nemocnice dostali takmer o 29 miliónov eur viac, súkromné 13 miliónov
Príkladom manažérskeho zlyhania sú podľa neho aj pre nemocnicu nevýhodné zmluvy so zdravotnými poisťovňami. Pripomenul, že nevýhodnosť konštatovali viaceré inštitúcie. Upozornil tiež na to, že sám Mayer priznal, že ním vyrokované platby od zdravotných poisťovní nekryjú ani zákonom stanovené náklady na mzdy. „Vedenie UNB verejne priznalo, že si je vedomé, že tieto financie na krytie zákonných nákladov na zdravotníkov v rozpočte od štátu zdravotné poisťovne dostali. Avšak už nevysvetlilo, prečo vyrokovalo a podpísalo takto nevýhodné zmluvy a prečo pre nemocnicu v zmluvách od poisťovní nevyrokovalo aspoň krytie zákonných nákladov,“ skonštatovali lekárski odborári.
Visolajský zároveň upozornil aj na ďalšie pracovné úväzky Mayera. Dokopy by ich podľa jeho slov mohol mať šesť. Vykonávať má úväzok odborného asistenta aj lekára. Poukázal na to, že Mayer mal mať podľa posledného uverejneného oznámenia verejných funkcionárov za rok 2023 úväzky i na Úrade verejného zdravotníctva SR a Štatistickom úrade SR. Hovoril tiež o tom, že sa pripravuje na docentúru. Pýta sa preto, v akej kvalite a kedy popri všetkých úväzkoch stíha Mayer riaditeľovanie. Mieni, že na zamyslenie sú aj príjmy šéfa UNB z verejnej funkcie. Upozornil, že v roku 2023 boli vyššie ako predsedu vlády SR.
Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pre TASR reagovalo, že Šaško sa pravidelne osobne stretáva so zástupcami sektora a konštruktívny dialóg nebude devalvovať odkazmi cez médiá.