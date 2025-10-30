Zákaz rýchlej chôdze? Slováci sa zabávajú na Vážneho novele. Polícia vysvetľuje, koho budú merať a komu hrozí pokuta

Parlament dal kontroverznému poslaneckému návrhu, ktorým sa má v zákone definovať hodnota rýchlosti chôdze na 6 km/h, zelenú ešte v utorok. Novelu podporila iba koalícia, opozícia bola proti alebo sa zdržala. Kým poslanec Vážny argumentuje bezpečnosťou chodcov, experti z Cyklokoalície varujú, že zákon je „nezmyselný“, nerieši problém, ktorý má, a paradoxne môže vytlačiť deti z chodníkov priamo na cesty. Navyše, o novinke sa už týždne šíria vtipy.Čítajte viac Tisíce kilogramov kokaínu za vyše 170 miliónov. Polícia rozložila drogové impérium, hlavu gangu zadržali v Nemecku
Čo sa píše v návrhu
Hlavným cieľom novely malo byť riešenie rastúceho počtu kolízií medzi chodcami a používateľmi elektrických kolobežiek či bicyklov. Dôvodová správa k návrhu uvádza ako príklad štatistiky z Bratislavy, kde len za prvý štvrťrok 2023 došlo k desiatim takýmto nehodám, pričom jedna sa skončila tragicky. „K najčastejším porušeniam patrí ohrozovanie chodcov na chodníkoch, neprimerané správanie na cyklotrasách či neoprávnené softvérové alebo technické úpravy zariadení, ktoré vedú k prekročeniu zákonom stanovenej maximálnej rýchlosti 25 km/h,“ vysvetľuje Vážny.
Zavedenie úpravy do legislatívy má znížiť riziko vážnych zranení a uľahčiť dokazovanie priestupkov. V doterajšom znení zákona o cestnej premávke sa síce používal pojem „rýchlosť chôdze“, ale bez toho, aby sa spresnila jej hodnota či jednotka. Novela túto medzeru vypĺňa, a teda zavádza aj definíciu dosiaľ chýbajúcej hodnoty rýchlosti chôdze, a to na hodnotu 6 km/h.
„Vychádza z hornej hranice priemernej rýchlosti bežnej chôdze dospelého človeka. Práve pri tejto rýchlosti je energia nárazu pri kontakte s chodcom minimálna a riziko vážnych zranení je výrazne nižšie,“ píše sa v správe.
Zavedenie tejto definície bude mať podľa poslanca aj praktický význam. Konkrétne pri dokazovaní porušení pravidiel u cyklistov a používateľov iných dopravných prostriedkov na chodníkoch. Podľa Vážneho pôjde najmä o prípady, keď je potrebné objektívne určiť, či došlo k prekročeniu primeranej rýchlosti pohybu v priestore určenom primárne pre chodcov.
Ostrá kritika prišla z radov občianskeho združenia Cyklokoalícia, ktoré poukázalo na zásadný logický problém. A to aj napriek tomu, že samotný poslanec Smeru obhajoval v parlamente návrh príkladom kolobežkára v Banskej Bystrici, ktorý sa „rúti dolu kopcom 35–40“ v pešej zóne a ohrozoval dieťa.
„Ako teda návrh poslanca Vážneho zamedzí popísanej situácii? Vôbec nijak,“ upozornila Cyklokoalícia. Problém je podľa nej v tom, že upravuje pravidlá výhradne na chodníkoch, kým na peších zónach (ako v spomínanom príklade) už dnes platí zákonný limit 20 km/h a povinnosť neohroziť chodca. Podľa aktivistov teda nejde o chýbajúce pravidlá, ale o zlyhanie polície pri ich vymáhaní.
Kontroly na chodníkoch
Chaos okolo Vážneho novely musela vysvetľovať aj polícia. Policajný viceprezident Rastislav Polakovič odmietol v utorok informácie o meraní rýchlosti chodcov. Kontrolovať nebudú ani bežcov. „Musím upozorniť, že to nie je pravda,“ reagoval na medializované informácie o zákaze kráčať rýchlejšie ako 6 km/h. „Majú to byť osoby používajúce korčule, kolobežku, skateboard alebo lyže, respektíve iné obdobné športové zariadenia a takisto cyklisti do desať rokov vrátane sprievodu. Meranie by malo prebiehať na týchto ľuďoch,“ vymenoval.
Podotkol, že chodci sú najzraniteľnejším účastníkom cestnej premávky a opatrenia majú slúžiť práve na ich ochranu. „Chodcov idúcich pešo určite merať nebudeme. Máme prístroje určené na meranie, dosiaľ sme merali motorové vozidlá. Vie to zmerať aj bicykel, je to zamerané na telo človeka. Malo by nám ísť všetkým o to, aby sme zabezpečili na chodníkoch maximálnu bezpečnosť chodcov. My to pripravujeme v našom zákone ešte komplexnejšie,“ načrtol.
Hoci zatiaľ nie je celkom jasné, ako presne budú kontroly prebiehať, od Nového roka však bude možné stretnúť na chodníkoch policajtov s radarom. „Podľa zákona od 1. januára 2026, odkedy je zákon účinný, by ste ich tam mohli vidieť,“ potvrdil viceprezident. O statických radaroch na chodníkoch, ktoré spomínali niektorí poslanci parlamentu, však bližšie nepočul. „Máme dostatok času, aby sme sa pripravili na to, čo bude účinné od 1. januára 2026,“ pokračoval.
Nová skúsenosť to bude podľa Polakoviča aj pre mužov zákona. „Treba otvorene povedať, že veľmi problematické bude dodržiavanie rýchlosti aj pre korčuliarov, kolobežkárov a takisto je to problematické aj pre Policajný zbor, lebo doteraz to nerobil, ale budeme sa musieť s touto situáciou vyrovnať,“ poukázal. „Za to, čo je momentálne účinné, od 1. januára 2026 je možné uložiť v blokovom a rozkaznom konaní pokutu do výšky 50 eur a v správnom konaní do výšky 100 eur,“ doplnil.
Ako sa budú realizovať kontroly, zatiaľ polícia nemá finálne doriešené. „Ak identifikujeme lokality, kde sú problémy a bude tam dochádzať k nehodám alebo nešťastiam, tak určite nájdeme a máme dostatok ľudí, aby sme zabezpečili tieto problémové miesta,“ povedal.
Vytlačí deti na cestu?
Aj keď polícia upokojuje verejnosť, Vážneho novela znepokojila rodičov malých detí. Tí sa obávajú, či nedostanú pokutu, ak ich neustrážia. Najväčšie obavy panujú z takzvaných kolaterálnych škôd. „Danú rýchlosť bežne prekročí už trojročné dieťa, po novom bude porušovať zákon,“ zdôraznila Cyklokoalícia. Výsledkom podľa nej bude nebezpečné vytlačenie týchto najzraniteľnejších skupín priamo do cestnej premávky.
Limit 6 km/h by sa totiž po novom vzťahoval na všetkých na chodníku, vrátane detí do desať rokov, ktoré dnes môžu legálne jazdiť na bicykli po chodníku, ďalej detí na bežných nemotorových kolobežkách a cyklistov na úsekoch označených ako „Cestička pre chodcov s povolenou jazdou cyklistov“.
Dieťa podľa viceprezidenta určite nemá zájsť na cestu. „Účelom bolo, aby naše deti boli čo najviac chránené. Nemyslím si, že aj keď sú deti deťmi, by mali ísť rýchlejšie,“ podotkol. Existujú podľa neho aj prípady, keď nehodu alebo zranenie spôsobí dieťa. Na otázku, či si dokáže predstaviť ustrážiť rýchlosť dieťaťa, odpovedal, že je to o edukácii zo strany rodičov. „Či už tento zákon účinný je, alebo nie, každému z nás, ako rodičovi, by malo ísť o to, aby dieťa bolo na chodníku bezpečné a nespôsobilo ujmu na zdraví niekomu inému,“ dodal.
A ako sa polícia postaví k zdravotne znevýhodneným, ktorí sa presúvajú na vozíčkoch? „Budeme postupovať v zmysle zákona. Zákon hovorí aj to, že je potrebné prihliadať na osobu páchateľa,“ dodal viceprezident.
Šírilo sa nesprávne vysvetlenie
Dopravný analytik Jozef Drahovský pre ta3 uviedol, že novelu zákona podporuje. Okrem celkového zlepšenia bezpečnosti chodcov na chodníkoch vidí významný prínos najmä pri posudzovaní správania chodcov na priechodoch. Poukázal, že pri určovaní rýchlosti chodca na priechode je dôležité, aby si chodec nevyžadoval prednosť v jazde, ak na priechod náhle vbehne príliš vysokou rýchlosťou. Tieto zmeny by mali pomôcť pri posudzovaní nehôd.
Dopravný analytik tvrdí, že do médií sa dostalo nesprávne tvrdenie, že novela stanovuje limit pre chodcov, ktorí nesmú kráčať ani bežať rýchlejšie ako šesť kilometrov za hodinu. Preto je podľa neho vhodné dať informácie na pravú mieru. „Neznamená, že sa zavádza obmedzenie pre chodcov nejsť pomalšie alebo rýchlejšie. Je to pre určenie maximálnej rýchlosti iným účastníkom cestnej premávky (cyklisti a elektrické kolobežky) na spoločných chodníkoch s chodcami,“ vysvetlil.
Opozičné hnutie PS schválenú novelu skritizovalo. Namietalo ustanovenie o rýchlosti chôdze. Tvrdí, že koalícia namiesto riešenia bezpečnosti chodcov či cyklistov trestá udržateľnosť a ľudí vyháňa z chodníkov medzi autá. „Ide o populistický a nezmyselný návrh, ktorý sa neopiera o žiadne dáta. Šesť kilometrov za hodinu nie je dopravné opatrenie, ale paródia na mobilitu,” skonštatoval Martin Pekár z PS. Chodcov podľa neho ohrozujú autá, nie cyklisti či kolobežkári. Poukázal pritom na štatistiky nehodovosti. Upozornil na to, že vlani polícia zaznamenala len tri zrážky kolobežkárov s chodcami. „Ak chceme menej kolízií, musíme mať viac bezpečných cyklotrás, nie absurdné limity, ktoré sa nedajú dodržať ani fyzikálne. Pri spomínanej rýchlosti cyklista sotva udrží rovnováhu,“ dodal.
Veková hranica povinnej prehliadky sa zvýši
Policajný viceprezident Polakovič upozornil, že súčasťou novely je zmena vekovej hranice povinnej lekárskej prehliadky u vodičov. Zo súčasných 65 rokov sa zvýši na 70 rokov. Po novom budú vodiči „so siedmimi krížikmi“ musieť absolvovať prehliadku každých päť rokov. „V odseku štyri je dodatok, že ľudia nad 80 rokov sa budú musieť zúčastňovať pravidelných prehliadok každého dva a pol roka,“ doplnil viceprezident.
Pripravujú vlastný návrh
Absurditu okolo Vážneho novely podčiarkuje fakt, že ministerstvo vnútra pripravuje vlastný, komplexnejší návrh, ktorý jazdu malých elektrických vozidiel, čo sú predovšetkým kolobežky s pomocným motorčekom, na chodníkoch zakazuje úplne. „Takéto opatrenie považujeme za účinnejšie, bežné aj v zahraničí a naplní sa tým sledovaný účel vhodnejším spôsobom,“ uviedol pre Pravdu hovorca ministerstva Matej Neumann. Vážneho návrh by tak po jeho prijatí stratil zmysel.
Ako Polakovič načrtol, ministerstvo vnútra a Prezídium Policajného zboru plánujú predložiť vlastný návrh už na novembrové rokovanie vlády. „E-kolobežky, segway a podobné vozidlá budú patriť do novozavedenej kategórie malé elektrické vozidlá. Budú musieť mať výrobný štítok, nesmú dosahovať rýchlosť viac ako 25 km/h ani mať sedadlo. Používanie vozidiel, ktoré nespĺňajú tieto požiadavky, bude závažným priestupkom,“ priblížil Neumann.
Elektrické kolobežky a iné malé elektrické vozidlá budú môcť jazdiť po chodníku len v prípade, ak to dovolí dopravná značka. „Naďalej ich budú môcť používať len osoby staršie ako 15 rokov. Na vodičov malých elektrických vozidiel sa budú vzťahovať podobné práva a povinnosti, ako majú cyklisti,“ dodal hovorca.