Huliakova novela o hazarde skúša jednotu koalície. Prezident chce zákon vetovať, bez podpory Danka ho neschvália

Vládna koalícia sa po schválení tretieho konsolidačného balíka a nezvyčajne rýchlo prerokovanom rozpočte zrejme tešila na pokojnú sviatočnú prestávku. Koaličné pokojné vody však nečakane rozvírilo hlasovanie o novele zákona o hazardných hrách z dielne ministra športu Rudolfa Huliaka (nom. Smeru).
Jej znenie zásadne kritizovali samosprávy aj opozícia. Novela okrem iného prinášala pre štátny Tipos právomoc prevziať licencie kasín, ktorým v mestách nechceli predĺžiť pôsobenie. Vďaka tomu by sa obišla vôľa obce a hazard by mohol pokračovať aj tam, kde ho odmietli. Návrh preto čelil odporu samospráv a kritizovali ho aj opoziční poslanci.
Danko a Huliak sú opäť v spore
Keď sa legislatívny návrh počas októbrovej schôdze dostal na prerokovanie v pléne, poslanec koaličnej SNS Peter Kotlár nečakane vystúpil proti nemu. Tesne pred hlasovaním o novele predniesol v pléne žiadosť o jej stiahnutie. Návrh na vypustenie bodu podal na druhý pokus – s podporou opozičných klubov PS, SaS a KDH.
„Neexistuje žiadny volič elektorátu žiadnej politickej strany, ktorý by súhlasil s týmto bodom,“ vysvetľoval svoj postup Kotlár. Návrhom na stiahnutie novely si vyslúžil aj potlesk opozičných poslancov. Procedurálny návrh však neprešiel a novelu sa podarilo posunúť do druhého čítania.
K novele sa kriticky vyjadril aj šéf národniarov Andrej Danko. „Tipos bol daný na nové ministerstvo preto, aby peniaze išli na liečenie, na podporu ľudí, a nie na rozvoj hazardu. Hazard je nutné zlo,“ skonštatoval pred finálnym hlasovaním o novele.
Vtom sa však proti Huliakovmu návrhu postavil celý poslanecký klub SNS, ktorý za schválenie nehlasoval. Legislatívna zmena prešla parlamentom takmer náhodne a sčasti aj vďaka opozícii. Poslanci PS, KDH, SaS a Hnutia Slovenska pred hlasovaním odišli zo sály, zostali v nej len vládni poslanci. Národniari síce za Huliakov návrh nehlasovali, no prezentovali sa. Vďaka tomu sa na rokovaní nachádzalo 78 poslancov a parlament bol uznášaniaschopný. Novelu z dielne Huliaka podporilo 71 zákonodarcov, teda nadpolovičná väčšina všetkých prítomných.Čítajte viac Šimečka: Fico je pokrytec, zarába na hazarde a zbraniach. Danko priznal, že zákon prešiel na žiadosť premiéra
Ak by sa opoziční zákonodarcovia zúčastnili hlasovania, návrh by pravdepodobne neprešiel, pretože 71 hlasov by nestačilo. Nevedno však, či by SNS v tejto situácii zostala konzistentná – bez jej hlasov mohol vládny návrh zákona v parlamente prepadnúť. Očividné však je, že vzťahy Andreja Danka a Rudolfa Huliaka ani po utíšení koaličnej krízy nie sú v poriadku. Práve odchod troch poslancov z klubu SNS vlani spustil vlnu rebélie a sporov vo vládnej koalícii, v dôsledku ktorých sa šéfovi SNS takmer rozpadol poslanecký klub a jeho strana sa musela vzdať aj stoličky ministra športu.
Keď koalícia prerozdeľovala rezorty, Huliak pôsobil ako konečný víťaz celej politickej krízy – dostal sa do vlády, stal sa členom koaličnej rady a aj v parlamente má troch poslancov, ktorí pôsobia ako nezávislí, pričom ich hlasy sú pre koalíciu rozhodujúce. Bez nich visí každé hlasovanie o vládnych návrhoch na vlásku.
Pellegrini dáva Dankovi karty
Do hry tento týždeň vstúpil prezident Peter Pellegrini. Uviedol, že návrh zákona o hazardných hrách pravdepodobne nepodpíše a vráti ho na prerokovanie do NR SR. „Aby sa s ním ešte raz koalícia mohla vysporiadať,“ vysvetlil. Hlava štátu vidí v novele viacero problematických bodov. Pripomenul, že zákon bol schválený len 71 hlasmi poslancov. Umožní teda Národnej rade, aby preukázala, že ak je to naozaj priorita vládnej väčšiny, či nájde, alebo nenájde 76 poslancov na prelomenie jeho veta.
Pellegrini upozornil, že existujú pochybnosti, ako vykladať schválené znenie zákona. Zatiaľ čo koalícia tvrdí, že pozmeňujúci návrh umožňuje samosprávam odmietnuť pokračovanie prevádzky kasína na svojom území, opoziční poslanci sú názoru, že text novely hovorí iba o povinnosti predložiť stanovisko obce alebo mesta.
Prezidentovi sa nepáči ani spôsob schválenia novely zákona a určenie jej účinnosti. Legislatívnu zmenu totiž schválili pred týždňom a účinná by mala byť už od 27. októbra. Autori zákona ju chceli presadiť ešte pred tým, ako viacerým kasínam vyprší platnosť licencií, k čomu dôjde koncom októbra.
„Chcem pripomenúť a upozorniť NR SR, že na rozdiel od vlády prezident nepodlieha parlamentu. Prezident má z ústavy právo 15 dní na posúdenie zákona. Nie je úplne slušné, ak Národná rada schváli zákon vo štvrtok v noci s tým, že by mal začať platiť v pondelok ráno,“ dodal prezident. Tým, že hlava štátu novelu nepodpísala, už v tomto štádiu je potrebná jej úprava, pokiaľ ide o účinnosť.Čítajte viac Vláda cez zákon o hazarde rozvráti rodiny a zarobí na nešťastí občanov, tvrdí opozícia. Prezidenta preto vyzýva, aby novelu nepodpísal
Huliakov návrh sa tak stane novou skúškou pre jednotnosť vládnej koalície. Na prelomenie veta potrebuje hlasy národniarov – v opätovnom hlasovaní totiž zmena môže prejsť iba s podporou 76 a viac poslancov. Danko tak dostáva do rúk nástroj nátlaku na niekdajšieho spojenca v prípadných rokovaniach. Otázne však je, čo by Huliak mohol ponúknuť národniarom výmenou za podporu svojho zákona.
Na to, ako budú obidve politické strany so situáciou narábať, sme sa pýtali SNS aj Huliakovej Strany vidieka. Ani jedna sa k našim otázkam nevyjadrila. Ďalší postup však dosť jasne naznačil Huliakov poslanec Pavel Ľupták. „Mali by tu platiť dohody aj podaná ruka. Ukazuje sa, že nie vždy to platí. A my sa podľa toho zariadime,“ uviedol. V prípade, že SNS opäť nepodporí novelu, nebudú síce poslanci Strany vidieka „hádzať petardy“, no prípadné zmarenie novely si budú pamätať. „Vo vhodnom čase to pripomenieme,“ povedal.
Kto zvíťazí?
Pre ministra Huliaka je novela zákona o hazarde kľúčová – má posilniť postavenie Tiposu, ktorý patrí pod jeho rezort, a zároveň posilniť pozíciu štátu v sfére hazardu. „Budeme pokračovať v regulácii hazardu a začíname týmto. Mojím cieľom je dostať hazard pod kontrolu štátu úplne,“ vysvetľoval Huliak. Pre jeho rezort by novela tiež znamenala výrazné zvýšenie príjmov – podľa odhadov jej autorov by do štátnej pokladnice mohla ročne priniesť viac ako sto miliónov eur.
Huliakov návrh zrejme prešiel koaličnou radou a má zelenú aj od premiéra Roberta Fica (Smer). Svedčí o tom aj fakt, že novela išla cez parlament v skrátenom legislatívnom konaní, ktoré môže navrhnúť len vláda. Líder Strany vidieka si zároveň zabezpečil, aby jeho poslanci podporili dôležité vládne návrhy, akými sú napríklad zákon o štátnom rozpočte či ďalší balík konsolidačných opatrení.Čítajte viac Ficova vláda má po schválení rozpočtu za sebou prvý test. Ratingová agentúra dala Slovensku vysvedčenie
Pre najsilnejšiu vládnu stranu Smer tak zatiaľ nemá žiadny zmysel za Huliakovu novelu ďalej bojovať alebo presviedčať SNS, že ju treba podporiť. „Ak prezident bude vetovať zákon, platiť nebude, nakoľko nebude k dispozícii 76 hlasov,“ skonštatovali v stanovisku k otázkam Pravdy, aké stanovisko zaujmú poslanci strany v ďalšom hlasovaní o novele.
Strana Hlas v čase uzávierky svoje stanovisko neposkytla, a tak nie je známe, či za kontroverznú legislatívnu zmenu opäť zahlasuje. Viacerí jej členovia aj poslanci totiž pôsobia ako primátori a starostovia. Je očividné, že nie sú úplne spokojní s tým, že novela ich môže pripraviť o možnosť úplného zrušenia či zákazu kasín v ich obciach. Koľko hlasov dajú novele v opätovnom hlasovaní, taktiež nie je isté.
Premiérovi Ficovi sa tak črtá nová komplikovaná úloha – musí situáciu s vetovaným návrhom upratať tak, aby koalícia nestratila hlasy Huliakovcov. Inak to môže viesť ku kríze ako spred roka, keď táto skupina poslancov niekoľko mesiacov blokovala v parlamente vládne návrhy zákonov a spustila koaličnú krízu. Dohodnúť sa s Andrejom Dankom tiež nemusí byť jednoduché, a ak sa s Ficom nedohodnú, hrozí, že vládnym návrhom už bude chýbať podpora poslancov za SNS.