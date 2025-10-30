Machala v Ide o pravdu: Herci sa dali do rolí revolucionárov, pričom im nič nezakazujeme. Lety ministerky Šimkovičovej boli pracovné

Generálny tajomník obhajoval rozhodnutie rezortu znížiť počet pracovných miest o desať percent. Tvrdí, že prepúšťanie je nevyhnutné, pretože si ho vyžiadala zlá ekonomická situácia a potreba konsolidácie verejných financií. Opatrenie sa podľa neho netýka len ministerstva kultúry, ale všetkých ústredných orgánov štátnej správy.
„Nie je to tak, že som sa ráno zobudil a rozhodol prepúšťať. Pokyn prišiel z ministerstva financií. Všetky ústredné orgány dostali noty, ako sa bude ekonomika vyvíjať,“ povedal Machala.
Dodal, že súčasný stav verejných financií je dôsledkom zadlženia z čias predchádzajúcich vlád a Slovensko musí pristúpiť k úsporným opatreniam, aby bolo dôveryhodným partnerom pre zahraničné trhy.
Prepúšťanie sa má podľa Machalu dotknúť približne štyroch stoviek ľudí v rámci rezortu kultúry. Zasiahnuté budú všetky organizácie priamo riadené ministerstvom, ktorých je dvadsaťdeväť. „Nešlo o žiadne prekvapenie. S riaditeľmi sme rokovali viackrát, vedeli o tom vopred,“ zdôraznil. Dodal, že rezort sa snažil postupovať tak, aby boli prepustení najmä zamestnanci z administratívnych a podporných pozícií a čo najmenej ľudia, ktorí vykonávajú hlavnú odbornú alebo umeleckú činnosť.
„Snažili sme sa, aby sa prepúšťanie čo najmenej dotklo hercov, odborníkov či kurátorov. Prioritne sa pozeráme na zamestnancov v dôchodkovom veku,“ vysvetlil. Machala zároveň hovorí, že rezort chce dať priestor mladším pracovníkom. „Keď má niekto sedemdesiat rokov a stále riadi múzeum, treba dať šancu mladším. Ak mladí ľudia nedostanú priestor, odídu z kultúrneho sektora,“ doplnil.
V súvislosti s kritikou, že ministerstvo si objednalo personálny audit za 172-tisíc eur, Machala argumentoval, že nejde o vysokú sumu. „Nie je to veľa. Iné ministerstvá dávajú na podobné audity milióny. Keď to rozpočítame na štyritisíc ľudí, je to primerané,“ uviedol.
Audit má podľa neho pomôcť odhaliť duplicity a neefektívne miesta. Rezort zároveň plánuje centralizovať viaceré činnosti, ako sú mzdy, účtovníctvo, právne služby či nákupy energií, aby sa ušetrili prostriedky.
Machala sa tiež zastal ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, ktorá čelila kritike za svoju cestu do Spojených štátov.
„Nie je pravda, že pani ministerka išla na dovolenku. Bola to pracovná cesta, letela komerčnou linkou, nie špeciálom. Tri dni mala súkromný program, ktorý si hradila sama,“ reagoval Machala.
Dodal, že celkové náklady boli 6 700 eur a časť z nich tvorili výdavky na ochranu ústavných činiteľov, ktoré hradí ministerstvo vnútra. Zároveň zdôraznil, že ministerka Šimkovičová ako jediná členka vlády počas svojho pôsobenia nepoužila vládny špeciál.
"Jeden let špeciálom stojí 40 až 60-tisíc eur. Ministerka šetrí, a napriek tomu ju kritizujú,“ povedal. Prezidenta Petra Pellegriniho obvinil, že nehovoril pravdu, keď tvrdil, že o jej programe nevedel, a pripomenul, že ministerka sa snažila s prezidentskou kanceláriou komunikovať o spoločnej ceste, no bez výsledku.
V relácii sa Machala dotkol aj projektu Múzea národného obrodenia, ktoré má vzniknúť v budove bývalého evanjelického lýcea na Konventnej ulici v Bratislave. „Inšpirovali sme sa talianskym modelom múzea národného obrodenia. Cieľom je priblížiť obdobie od konca 18. do prvej polovice 20. storočia,“ povedal.
Rekonštrukcia budovy by sa podľa neho mala začať začiatkom budúceho roka a trvať približne šestnásť mesiacov, po ktorých bude nasledovať inštalácia expozície. Otvorenie múzea predpokladá v lete 2027. Na otázku o zmluvách s reklamnými agentúrami v hodnote 120-tisíc eur Machala reagoval, že nejde len o reklamné služby. „Zahŕňa to aj ideový zámer, odborné konzultácie a architektonickú prípravu,“ vysvetlil.
Machala komentoval aj protesty časti umeleckej obce, ktorá kritizuje ministerku kultúry. Podľa neho herci a umelci situáciu dramatizujú. „Herci sa dali do rolí revolucionárov, ale my sme nezakázali žiadne predstavenie, film ani knihu. S tými, ktorí vedia komunikovať slušne, sa rozprávame, s tými, ktorí urážajú, nie,“ povedal.
Vyjadril sa aj k zvoleniu Rebeky Riabovej (25) do Rady pre mediálne služby, ktoré vyvolalo vlnu reakcií. „Prečo by tam nemohla byť? Má právo hovoriť svoj názor. Diskriminovať ju za vek by bolo nesprávne,“ uviedol. Zastával sa aj Daniela Bombica, ktorý čelí obvineniam z extrémizmu. „To, že je na niekoho vydaný zatykač, ešte neznamená, že je extrémista. Pokiaľ nie je právoplatne odsúdený, nemôžeme ho tak nazývať,“ vyhlásil.
Machala sa dotkol aj témy Slovenskej televízie a rozhlasu a myšlienky, že by poslanec Peter Kotlár mohol mať v RTVS vlastnú reláciu. „Nemyslím si, že je vhodné, aby aktívny politik mal v akejkoľvek televízii vlastnú reláciu. To by chceli všetci,“ povedal. Podľa neho by sa mala zmeniť aj forma politických diskusií, ktoré označil za málo prínosné.