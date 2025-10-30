Obsadenosť vlakov pred Dušičkami je 83 %, niektoré spoje do Košíc sú už vypredané

Priemerná obsadenosť najvyťaženejších vlakov je na úrovni 83 %, voľné miesta sú tak stále dostupné. Informoval o tom hovorca ZSSK Ján Baček.
ZSSK eviduje spoje, ktoré sú zaplnené na 100 %, a teda lístok na ne sa už nedá kúpiť. Rovnako tak stúpa záujem cestujúcich o cestovné lístky na nedeľu (2. 11.) v opačnom smere Košice – Bratislava. Dopravca upozornil, že s blížiacim sa víkendom bude záujem o lístky rásť. Cestujúcim preto odporúča, aby si lístky na vlak aj s miestenkami kúpili včas.
Úplne obsadené sú vo štvrtok expresy Tatran s odchodom z Bratislavy 14.27 h a 17.27 h. Vypredané sú aj rýchliky Zakarpatia z Košíc do Mukačeva s odchodom o 5.46 h a takisto v opačnom smere s odchodom v sobotu (1. 11.) o 17.57 h a v nedeľu s odchodom z Mukačeva o 10.54 h a 17.57 h.
Diaľkové expresy medzi Bratislavou a Košicami jazdia každú hodinu. Na severnej trase je to denne až 30 expresov s kapacitou približne 17.500 sedadiel, čo podľa ZSSK rovnomerne rozloží dopyt počas dňa.