Šutaj Eštok: Zníženie hranice škody nič nerieši, priemerná krádež je za 64 eur. Pripustil povinnú prácu

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) je pripravený na debatu o spôsobe trestania recidivistov drobných krádeží.

30.10.2025 14:00
Na štvrtkovej tlačovej konferencii to naznačil s tým, že do úvahy by mohli prichádzať napríklad verejnoprospešné práce pre tieto osoby.

Poukázal na to, že priemerná výška škody pri drobných krádežiach dosahuje približne 64 eur, preto úvahy o prípadnom znižovaní hranice škody v rámci znenia Trestného zákona nič neriešia.

Zopakoval, že štatistiky Policajného zboru hovoria o poklese celkového počtu trestných činov a priestupkov. Pripustil však, že ako problém sa ukazujú opakované drobné krádeže.

„Dať niekoho do väzenia za to, že trikrát zoberie horalku a my mu máme vo väzení zabezpečovať plný servis, asi nie je namieste,“ zdôraznil. Zmysel diskusie vidí v alternatívnom trestaní, napríklad vo forme verejnoprospešných prác.

Šutaj Eštok v tejto súvislosti vyjadril podporu návrhu generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby sa do Trestného zákona doplnilo ustanovenie smerujúce k efektívnej ochrane spoločnosti pred páchateľmi opakovane sa dopúšťajúcimi drobných krádeží.

„Myslím si, že by bolo fajn, keby generálny prokurátor zvolal aj z jeho pozície odborné rokovanie spolu s ministrom spravodlivosti. Je to zákon, ktorý je v kompetencii ministra spravodlivosti. Je absolútne vhodné viesť odbornú debatu,“ povedal minister.

