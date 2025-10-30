Pravda Správy Domáce Vallo dá pracovníkom bratislavského magistrátu na 17. novembra voľno

Vallo dá pracovníkom bratislavského magistrátu na 17. novembra voľno

Bratislavský magistrát udelí svojim zamestnancom 17. novembra, na Deň boja za slobodu a demokraciu, mimoriadne pracovné voľno.

30.10.2025 14:53
Hlavné mesto tvrdí, že sa tak pripája k ďalším inštitúciám či firmám, ktoré sa rozhodli zachovať tento deň ako priestor na zamyslenie, vďaku a úctu k hodnotám, na ktorých stojí slobodná spoločnosť. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej samosprávy Peter Bubla.

„Súčasná vládna koalícia zrušením voľna tento významný deň, aj rolu občanov v ňom, zľahčuje a prehliada. Magistrát hlavného mesta nie,“ vyhlásilo mesto s tým, že 17. november 1989 spustil sled udalostí, ktoré priniesli slobodu.

„Hrdinom novembrových dní bol občan – každý jeden, ktorý prelomil strach z režimu a spoločne zaplnili námestia našich miest a prispeli k pádu režimu,“ uviedli z bratislavského magistrátu. Sedemnásty november označili za významný deň, počas ktorého si pripomíname hodnoty slobody, demokracie a občianskej odvahy.

Zrušenie dňa pracovného pokoja, ktoré sa týka aj 17. novembra, je súčasťou konsolidačného balíka opatrení na budúci rok.

