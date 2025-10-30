Vallo dá pracovníkom bratislavského magistrátu na 17. novembra voľno

Hlavné mesto tvrdí, že sa tak pripája k ďalším inštitúciám či firmám, ktoré sa rozhodli zachovať tento deň ako priestor na zamyslenie, vďaku a úctu k hodnotám, na ktorých stojí slobodná spoločnosť. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej samosprávy Peter Bubla.
„Súčasná vládna koalícia zrušením voľna tento významný deň, aj rolu občanov v ňom, zľahčuje a prehliada. Magistrát hlavného mesta nie,“ vyhlásilo mesto s tým, že 17. november 1989 spustil sled udalostí, ktoré priniesli slobodu.
„Hrdinom novembrových dní bol občan – každý jeden, ktorý prelomil strach z režimu a spoločne zaplnili námestia našich miest a prispeli k pádu režimu,“ uviedli z bratislavského magistrátu. Sedemnásty november označili za významný deň, počas ktorého si pripomíname hodnoty slobody, demokracie a občianskej odvahy.
Zrušenie dňa pracovného pokoja, ktoré sa týka aj 17. novembra, je súčasťou konsolidačného balíka opatrení na budúci rok.