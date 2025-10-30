Hnutie Slovensko žiada spoločné opozičné protesty, podľa Matoviča PS od nich bočí

Podľa slov jeho lídra Igora Matoviča sa k iniciatíve pridali SaS, KDH aj mimoparlamentná strana Demokrati. Tvrdí, že PS na výzvu nereagovalo, naopak, začalo si rezervovať iné námestia v blízkosti tých, kde ostatné opozičné strany plánujú organizovať svoje protesty. Matovič to vyhlásil vo štvrtok na tlačovej konferencii.Čítajte viac Matovič informoval o „diabolskom pláne“. Tlačovku, ktorá mala rozhodnúť voľby 2027, zmenil na svoju kampaň
„Nemyslíme si, že to je dobrá cesta, bude to vyzerať veľmi, veľmi zle a chceme poprosiť Progresívne Slovensko, aby v tejto veci urobili krok späť,“ vyhlásil Matovič. Ako podotkol, verejné spojenie opozičných strán by podľa neho dodalo ľuďom nádej.
Opozičné strany v minulosti avizovali, že si udalosti zo 17. novembra 1989 chcú pripomenúť rôznymi podujatiami.