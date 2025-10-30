Polícia po akcii Gran Turismo obvinila šesť osôb, pre každú chce väzbu

Skutky boli podľa polície spáchané organizovanou formou. Policajti vo viacerých častiach Slovenska vykonali osem domových prehliadok, päť prehliadok iných priestorov a 12 osobných prehliadok. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.Čítajte viac Podvody za milióny a veľká policajná akcia. Komandá zadržali 12 ľudí, údajne aj policajta či známu tvár z Čistého dňa
„Zároveň bolo začaté trestné stíhanie aj pre neoprávnené prechovávanie omamných a psychotropných látok a nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami,“ napísali policajti. Voči všetkým obvineným spracovali kompetentné orgány podnet na vzatie do väzby.
Ako polícia doplnila, dôležitým prvkom operácie bola činnosť jednotky finančného vyšetrovania Úradu boja proti organizovanému zločinu. Vykonala rozsiahle finančné vyšetrovanie a spracovala majetkové profily obvinených. „Na ich základe bol zaistený rozsiahly majetok – nehnuteľnosti, motorové vozidlá, bankové účty, hotovosť a luxusné predmety – v celkovej hodnote viac ako 1,1 milióna eur, čo zodpovedá aktuálne preukázanej škode. Podľa doterajších zistení sa však predpokladá, že skutočná škoda bude niekoľkonásobne vyššia,“ uzavrela polícia.