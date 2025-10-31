Horolezecký spolok James neschválil zmluvy pripravené KST pre vysokohorské chaty

Mimoriadne valné zhromaždenie sa uskutočnilo v utorok 28. októbra formou per rollam. Delegáti hlasovali o pripravených 19 uzneseniach, pričom 18 z nich sa týkalo zmluvných vzťahov ohľadne tatranských vysokohorských chát. Delegáti v prípade trojstranných a dvojstranných zmlúv pripravených vedením spolku James schválili zmluvu pre Chatu pri Zelenom plese pre nájomcu Tomáša Petríka, a rovnako pre Zbojnícku chatu pre nájomcu Mikiho Knižku. V prípade Chaty pod Rysmi schválili zmluvu pre doterajšieho nájomcu Viktora Beránka na dva roky. Pre prípad, že s nim nebude možné uzavrieť zmluvný vzťah, schválili zmluvu pre nájomcu Jána Ševčíka. Na druhej strane delegáti počas valného zhromaždenia neschválili zmluvu na Téryho chatu pre nájomcu Tomáša Hvizdáka. Ich súhlasné stanovisko dostala zmluva pre doterajšieho nájomcu Petra Michalku pre prípad, že bude možné uzatvoriť takýto zmluvný vzťah.Čítajte viac Odklepli nových šéfov chát, zmluvu dostali na päť rokov. Predsedovi KST navýšili plat
SHS James informoval, že dvojstranné zmluvy pod jeho vedením boli pripravené na základe toho, že vedenie KST pripravilo a schválilo tiež dvojstranné zmluvy s nájomcami. „Členovia výkonného výboru SHS JAMES majú právomoc rokovať a upravovať pri jednaniach s KST a nájomcami vo všetkých typoch schválených zmlúv texty, ktoré nemenia obsah základných náležitostí nájomnej zmluvy. V prípade Téryho chaty majú členovia výkonného výboru SHS JAMES právomoc uskutočniť potenciálne právne úkony smerujúce k uplatneniu práv SHS JAMES,“ uvádza spolok.Čítajte viac Petičnému výboru neumožnili odovzdať petíciu za odvolanie predsedu Klubu slovenských turistov
Kritika na vedenie Klubu slovenských turistov sa spustila po tohtoročnom výberovom konaní na chatárov štyroch vysokohorských chát, ktoré sa konalo v auguste. Jeho výsledkom je, že po takmer piatich desaťročiach končí na Chate pod Rysmi od 1. novembra chatár Viktor Beránek a zmena nastala aj v prípade Téryho chaty. Beránek výberové konanie označil za frašku s dávno pripravenými výsledkami. Za KST sa postavilo Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR na čele so šéfom rezortu Rudolfom Huliakom. Uviedlo, že KST pri výberových konaniach na chatárov vo Vysokých Tatrách nepochybil a boli realizované v súlade so zákonom o športe.