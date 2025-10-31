Pravda Správy Domáce Jazdite na Dušičky opatrne: Zrážka s kamiónom v obci Stráňavy sa stala osudnou 60-ročnej žene

Jazdite na Dušičky opatrne: Zrážka s kamiónom v obci Stráňavy sa stala osudnou 60-ročnej žene

Zrážka osobného auta s kamiónom v katastrálnom území obce Stráňavy (okres Žilina) sa stala osudnou pre 60-ročnú ženu. O nehode, ktorá sa stala 30. októbra podvečer na ceste I/18 informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Zuzana Šefčíková.

31.10.2025 09:28
stráňavy nehoda Foto:
debata

Ako uviedla, vodička smerovala na osobnom aute značky Audi z obce Stráňavy ku križovatke s cestou I/18. Z dosiaľ presne nezistených príčin vošla do jazdnej dráhy jazdnej súprave prichádzajúcej v smere od mesta Žilina. „60-ročná žena pri prevoze do nemocnice, žiaľ, svojím zraneniam podľahla. Spolujazdkyňa utrpela zranenia, ktoré si vyžiadali jej prevoz do nemocnice,“ uviedla Šefčíková.

Foto: FB Polícia SR
stráňavy nehoda

Polícia podrobila 56-ročného vodiča kamióna dychovej skúške na alkohol ako aj skúške na požitie psychotropných a omamných látok. Obe mali negatívny výsledok. „Cesta bola z dôvodu dokumentovania nehody na nevyhnutne potrebný čas úplne uzavretá. Ďalšie okolnosti, ako aj presné príčiny tragickej dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ uzavrela Šefčíková.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #dopravná nehoda
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"