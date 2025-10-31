Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby SR vyhlásilo v máji výberové konanie na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Tender pre netransparentnosť kritizovala opozícia i časť koalície. Operačné stredisko ho v auguste zrušilo.Čítajte viac Vláda plánuje revolúciu v záchrankách. Nemeňte niečo, čo dobre funguje, odkazujú odborníci
Žilinka na budúci týždeň oznámi závery prešetrenia tendra na záchranky
Generálny prokurátor Maroš Žilinka na budúci týždeň oznámi závery preskúmania zákonnosti postupu Ministerstva zdravotníctva SR pri tendri na záchranky. Žilinka o tom informoval na sociálnej sieti.