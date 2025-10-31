Pravda Správy Domáce Žilinka na budúci týždeň oznámi závery prešetrenia tendra na záchranky

Žilinka na budúci týždeň oznámi závery prešetrenia tendra na záchranky

Generálny prokurátor Maroš Žilinka na budúci týždeň oznámi závery preskúmania zákonnosti postupu Ministerstva zdravotníctva SR pri tendri na záchranky. Žilinka o tom informoval na sociálnej sieti.

31.10.2025 10:21
Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby SR vyhlásilo v máji výberové konanie na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Tender pre netransparentnosť kritizovala opozícia i časť koalície. Operačné stredisko ho v auguste zrušilo.

