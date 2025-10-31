Nadácia Zastavme korupciu posiela ministerke Šimkovičovej predžalobnú výzvu

„Martina Šimkovičová o nás na tlačovej konferencii po návrate z USA vyhlásila, že sme na výplatnej páske Veľkej Británie. Snažila sa tak navodiť dojem, že nepôsobíme vo verejnom záujme, ale v záujme cudzej moci. Našu energiu venujeme v prvom rade odhaľovaniu prešľapov tých, čo hospodária s Vašimi peniazmi. Ak však konšpirácie a lži šíri priamo ministerka kultúry, pričom sa snaží poškodiť naše dobré meno, je načase sa brániť právnou cestou,“ napísala Nadácia na sociálnej sieti.Čítajte viac Luxusný let Šimkovičovej: Do USA zobrala ochranku, v cene letenky je aj kozmetický balík. Išla komerčne, lebo sa nezmestila do vládneho lietadla
Šimkovičová sa na predmetnej tlačovej konferencii o Nadácii Zastavme korupciu vyjadrila, že je na výplatnej listine britskej vlády, rovnako ju obvinila, že sa vôbec nevenuje téme dotácií pre rodinných príslušníkov lídra opozície a predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku. Tlačová beseda bola do veľkej miery venovaná téme nákupu leteniek na zahraničnú cestu ministerky do USA, kde sa v septembri zúčastnila na 47. ročníku festivalu Slovak Heritage v New Jersey. Zopár dní pred festivalom Nadácia Zastavme korupciu poukázala na ceny leteniek do New Yorku pre ministerku a jej hovorkyňu Petru Demkovú. Z dokumentu s objednávkami rezortu kultúry vyplýva, že letenky stáli dohromady takmer 16-tisíc eur. Ministerstvo tiež v rovnaký deň kúpilo letenky do New Yorku aj pre ďalšie dve osoby v súhrnnej cene čosi vyše 4 300 eur. Následne Nadácia zverejnila ďalšie informácie, podľa nej Šimkovičovej hovorkyňa uviedla, že šéfka rezortu kultúry pôvodne chcela letieť s prezidentom, no vo vládnom špeciáli nebol dostatok miesta. Samotná ministerka na tlačovej konferencii v závere septembra dôrazne poprela, že by letenky stáli 16-tisíc eur.
„Dnes sme dokončili kvalifikovanú predžalobnú výzvu, ktorú odosielame Martine Šimkovičovej. Žiadame ju o verejné ospravedlnenie v televízii. V opačnom prípade sme pripravení podať na ňu žalobu a brániť sa na súde,“ informovala Nadácia Zastavme korupciu. Poukázala, že z jej verejných výročných správ sa dá ľahko zistiť, že nikdy neprijali žiadne peniaze od britskej vlády. „Ministerka nás zároveň obvinila, že sa nevenujeme kauze Marty Šimečkovej. To takisto nie je pravda. A ministerka to dobre vie, pretože to bola práve jej hovorkyňa, ktorá nám odmietla sprístupniť dokumenty o grante Marty Šimečkovej, ktoré sme si pýtali,“ doplnila mimovládka. „Je nebezpečné, keď si vládni predstavitelia myslia, že môžu verejne vyhlasovať akékoľvek klamstvá bez toho, aby za ne niesli zodpovednosť. A my to nebudeme tolerovať," uzatvára Zastavme korupciu.