Takto vyzerá najvyššia budova na Slovensku. Jediný mrakodrap v našej krajine, ktorý sa týči až k nebu

Zábery na najvyššiu budovu na Slovensku, Eurovea Tower, ktorá sa týči pri Dunaji v Bratislave, ale aj na zábavné freestyle lietanie, keď ľudia s dronmi dokážu robiť neuveriteľné kúsky. Takto to vyzerá, keď sa toto majstrovstvo ovláda dokonale. Toto sú najsledovanejšie videá týždňa, ktoré poslali naši čitatelia Pravde.

01.11.2025 05:00
Ak sa aj vám podarí zachytiť niečo pútavé, čo by mohlo zaujať čitateľov a divákov, neváhajte a pošlite nám svoje zábery. Najlepšie cez aplikáciu mReportér, ktorú si jednoducho a zdarma môžete stiahnuť do svojho mobilu.

Najvyššia budova na Slovensku - Eurovea Tower
Zdroj: mReportér: Antonije Levičanin

Najvyššia budova na Slovensku, Eurovea Tower, sa týči pri Dunaji v Bratislave. Má výšku 168 metrov a 46 poschodí, čím sa stala prvým oficiálnym mrakodrapom v krajine. Jej moderná architektúra dominuje panoráme mesta a priťahuje pohľady z oboch brehov rieky. Veža je súčasťou rozsiahleho mestského komplexu Eurovea, ktorý kombinuje bývanie, kancelárie a obchodné priestory. Ponúka zhruba 400 rezidencií s panoramatickými výhľadmi na mesto.

Najvyššia stavba v Bratislave, Eurovea Tower, sa v hmle stráca z dohľadu a jej vrchol akoby splýval s oblohou. Hustá hmla jej uberá z výšky, no zároveň jej dodáva tajomnú atmosféru. Budova pôsobí, akoby sa vznášala nad mestom, zatiaľ čo jej spodné poschodia miznú v bielom závoji. Svetlá z jej okien len matne presvitajú cez hustý opar. Tento pohľad vytvára jedinečnú scenériu, ktorá mení bežnú dominantu Bratislavy na éterický symbol mesta.

Zábavné freestyle lietanie s FPV dronom
Zdroj: mReportér: Robo

Freestyle lietanie s FPV dronom (First Person View, teda pohľad z prvej osoby) je adrenalínový šport, pri ktorom pilot ovláda dron z pohľadu prvej osoby cez špeciálne okuliare, akoby sedel priamo v drone. Letci robia prudké manévre, saltá, premety a nízke prelety cez prekážky, čo si vyžaduje precíznu koordináciu a rýchle reflexy. FPV drony sú často ľahké, extrémne obratné a vybavené kamerami s nízkou latenciou pre plynulý prenos obrazu. Komunita nadšencov zdieľa svoje videá s dychberúcimi akrobatickými líniami, ktoré pripomínajú letecký parkúr. Tento koníček je nielen technicky náročný, ale aj silne kreatívny, pretože každý pilot má svoj jedinečný štýl letu.

