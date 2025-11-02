Bez hlasov SNS koalícia veto neprelomí, Huliakova novela o hazarde môže stroskotať. Politológ: Fico má dôvod za návrh bojovať

O osude prijatého zákona o hazarde z dielne ministra športu Rudolfa Huliaka (nom. Smer) rozhodne v najbližších dňoch prezident Peter Pellegrini. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer) predpokladá, že hlava štátu právnu normu vráti parlamentu.
Takáč odmietol tvrdenia, že by novela zvýhodňovala konkrétnych prevádzkovateľov. Zdôraznil, že cieľom je regulovaný a transparentný trh. „Ja som proti hazardu, ale ak nebude oficiálny, bude čierny. Štát musí nastaviť jasné pravidlá a umožniť obciam rozhodovať,“ povedal minister v relácii V politike na ta3.
Poslankyňa NR SR Tamara Stohlová (Progresívne Slovensko) tvrdí, že prezident zákon nemá podpisovať. Podľa nej ide o „podporu hazardu, kde kasíno vždy vyhráva a porazení sú občania Slovenska a ich rodiny“. Novelu označila za amorálnu a účelovú, pretože podľa nej minister Rudolf Huliak lobuje za kasína, ktorým končí licencia.
Dohoda zatiaľ nie je
Prezident Pellegrini už avizoval, že návrh zákona o hazardných hrách pravdepodobne nepodpíše a vráti ho na prerokovanie do parlamentu. „Aby sa s ním ešte raz koalícia mohla vysporiadať,“ vysvetlil. Podotkol tiež, že zákon prešiel hlasovaním len s podporou 71 poslancov – nepodporili ho zákonodarcovia SNS.
Pri opätovnom hlasovaní by koalícia mala preukázať, či je legislatívna zmena skutočne jej prioritou a či nájde 76 hlasov potrebných na prelomenie prezidentského veta. Zatiaľ však potrebný počet poslancov nemá. Narodiniári s novelou zásadne nesúhlasia, a bez ich hlasov koalícia veto neprelomí. Minister Takáč naznačil, že partneri budú presviedčať Andreja Danka, aby za návrh zahlasoval. „Ak príde veto, bude to predmetom koaličnej diskusie a normálne sa dohodneme,“ dodal.
Otázne je, či nebude treba presvedčiť aj ďalších koaličných partnerov. Niektorí členovia Hlasu môžu byť s novelou nespokojní. Zmena zákona je kritizovaná pre nejasné znenie, ktoré môže obciam odobrať právo veta pri zákaze hazardu. V Hlase pôsobí viac ako 250 primátorov a starostov, ktorých by novela priamo ovplyvnila.
Predseda poslaneckého klubu Hlas Róbert Puci uviedol, že ak prezident novelu vetuje, strana si najprv chce preštudovať jeho pripomienky. „Po diskusii na klube zaujmeme spoločné stanovisko,“ dodal.Čítajte viac Danko kritizoval opozičných poslancov: Nechodia do práce, sú leniví a čakajú, že im doplníme počty. Pročko reagoval
Politológ Radoslav Štefančík z Ekonomickej univerzity upozorňuje, že za novelu môže ešte bojovať premiér Robert Fico a presvedčiť koaličných partnerov, aby prelomili veto. „Ak vláda považuje hazard za zdroj príjmov do rozpočtu, môže to byť v jej záujme. Vláda predsa prijala konsolidačný balíček a nechce šetriť sama na sebe, ťahá z ľudí aj ich posledné peniaze. Tak prečo neprispieť k prehĺbeniu tohto problému v rodinách, kde je aspoň jeden závislý na hazarde,“ hovorí Štefančík.
„Voličom Smeru to neuškodí, aspoň budú mať svoj „výherný“ automat, a ak to prinesie do kasy peniaze navyše, môže to konsolidácii pomôcť,“ doplnil politológ.
Chystá sa pomsta?
Prezidentské veto môže prehĺbiť napätie v koalícii. Huliakovci naznačili, že postup SNS pri hlasovaní bude mať dohru. „Mali by tu platiť dohody aj podaná ruka. Ukazuje sa, že nie vždy to platí. A my sa podľa toho zariadime,“ uviedol poslanec a člen Strany vidieka Pavel Ľupták.
V prípade, že SNS opäť nepodporí novelu, huliakovci síce „petardy hádzať“ nebudú, no zmarenie novely si zapamätajú. „Vo vhodnom čase to pripomenieme,“ dodal.Čítajte viac Huliak chce zaviesť povinnú vojenskú službu od 18 rokov, trvala by tri mesiace
Narodiniári s prípadnou pomstou rátajú. „Nevylučujem, že sa bude mstiť našim ministrom,“ povedal poslanec SNS Roman Michelko. Líder strany Danko upozornil, že aktuálna nezhoda v koalícii nie je vážna. „V koalícii sú tri strany, každá má svoju politiku a zodpovednosť. Koalícia sa nerozpadne, život ide ďalej,“ dodal.
Štefančík súhlasí, že spor nespôsobí novú vládnu krízu ani nezablokuje parlament. Konflikt dvoch koaličných partnerov sa však môže zintenzívniť. „Pán Huliak dá určite o sebe vedieť pred voľbami, ale tie sú ešte ďaleko. Je možné, že jeho poslanci zasiahnu pri návrhoch zákonov z dielne SNS, ale väčšie blokovanie parlamentu nechcú,“ uzavrel politológ.