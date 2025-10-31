Pravda Správy Domáce Rezort vnútra chce obstarať ochranné balistické systémy pre policajtov, náklady odhaduje na 26 miliónov eur

Rezort vnútra chce obstarať ochranné balistické systémy pre policajtov, náklady odhaduje na 26 miliónov eur

Ministerstvo vnútra SR chystá verejné obstarávanie na zabezpečenie osobných ochranných balistických systémov pre policajtov. Ako rezort v tejto súvislosti informoval, konkrétne pôjde o balistické vesty a nosiče balistických panelov. Nosným kritériom sú okrem ceny aj technické parametre a validované testy, ktoré musia tieto výrobky spĺňať.

31.10.2025 13:39
debata (2)

„Znižujeme zdedený modernizačný dlh a postupne, s dôrazom na technické vlastnosti, obnovujeme a dopĺňame výstroj a výzbroj pre policajné zložky. Po obstaraní zimných búnd, nohavíc, tričiek, taktických opaskov a obuvi sú balistické vesty a chrániče ďalším nevyhnutným výstrojným dielom. Práve ony sú tým prvkom, ktorý ochraňuje život a zdravie policajtov v teréne,“ povedal v tejto súvislosti minister Matúš Šutaj Eštok. Doplnil, že kvalitný výstroj a kvalitná výzbroj sú pre nasadenie a plnenie úloh policajtov nevyhnutné.

Každý policajt by podľa ministerstva vnútra mal mať pridelený vlastný výstroj a zabezpečenú rezervu pre prípad poškodenia alebo zničenia počas akcie. To isté platí aj pre balistické vesty a nosiče balistických panelov. Tie podľa rezortu patria medzi najdôležitejšie prvky osobnej ochrany policajtov a bezpečnostných zložiek, pričom chránia pred strelami aj útokmi nožnom. Využívajú sa pri bežných hliadkach, ale aj v krízových situáciách, pri zásahoch.

šutaj eštok Čítajte viac Šutaj Eštok za 20 miliónov eur kupuje policajné polokošele zo škrupín kávových zŕn

Výsledkom verejného obstarávania bude podľa ministerstva vnútra rámcová dohoda s predpokladanou hodnotou zákazky 26 miliónov eur bez DPH. Predpokladaná hodnota zákazky je podľa rezortu výsledkom prípravných trhových konzultácií a odráža situáciu na trhu. Počas štyroch rokov vytvorí priestor na dodanie takmer 15-tisíc balistických viest a 12-tisíc nosičov balistických panelov s predným a zadným dielom, ako aj ďalšieho potrebného príslušenstva. Podmienky verejného obstarávania budú podľa rezortu vnútra prihliadať nielen na cenu, ale aj na technické parametre a validované testy. Vlastnosti balistického materiálu musia byť pritom overené akreditovaným laboratóriom.

Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #ministerstvo vnútra
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"