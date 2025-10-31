Rezort vnútra chce obstarať ochranné balistické systémy pre policajtov, náklady odhaduje na 26 miliónov eur

„Znižujeme zdedený modernizačný dlh a postupne, s dôrazom na technické vlastnosti, obnovujeme a dopĺňame výstroj a výzbroj pre policajné zložky. Po obstaraní zimných búnd, nohavíc, tričiek, taktických opaskov a obuvi sú balistické vesty a chrániče ďalším nevyhnutným výstrojným dielom. Práve ony sú tým prvkom, ktorý ochraňuje život a zdravie policajtov v teréne,“ povedal v tejto súvislosti minister Matúš Šutaj Eštok. Doplnil, že kvalitný výstroj a kvalitná výzbroj sú pre nasadenie a plnenie úloh policajtov nevyhnutné.
Každý policajt by podľa ministerstva vnútra mal mať pridelený vlastný výstroj a zabezpečenú rezervu pre prípad poškodenia alebo zničenia počas akcie. To isté platí aj pre balistické vesty a nosiče balistických panelov. Tie podľa rezortu patria medzi najdôležitejšie prvky osobnej ochrany policajtov a bezpečnostných zložiek, pričom chránia pred strelami aj útokmi nožnom. Využívajú sa pri bežných hliadkach, ale aj v krízových situáciách, pri zásahoch.Čítajte viac Šutaj Eštok za 20 miliónov eur kupuje policajné polokošele zo škrupín kávových zŕn
Výsledkom verejného obstarávania bude podľa ministerstva vnútra rámcová dohoda s predpokladanou hodnotou zákazky 26 miliónov eur bez DPH. Predpokladaná hodnota zákazky je podľa rezortu výsledkom prípravných trhových konzultácií a odráža situáciu na trhu. Počas štyroch rokov vytvorí priestor na dodanie takmer 15-tisíc balistických viest a 12-tisíc nosičov balistických panelov s predným a zadným dielom, ako aj ďalšieho potrebného príslušenstva. Podmienky verejného obstarávania budú podľa rezortu vnútra prihliadať nielen na cenu, ale aj na technické parametre a validované testy. Vlastnosti balistického materiálu musia byť pritom overené akreditovaným laboratóriom.