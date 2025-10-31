Pravda Správy Domáce Organizácia Reportéri bez hraníc zaradila Fica do zoznamu predátorov slobody tlače. Pripomenuli jeho vyjadrenia

Organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) zaradila premiéra Roberta Fica do zoznamu takzvaných predátorov slobody tlače, ktoré podľa nej spája nenávisť k slobode tlače a ktorých cieľom je umlčanie nezávislých médií.

31.10.2025 15:15
Fico: Som pripravený podpísať dohodu k zrušeniu nedeľných diskusií
Video
Zdroj: ta3

Medzi aktérov, ktorí tento rok napádali novinárov a právo na informácie, francúzska organizácia radí aj okrem iného izraelskú armádu, ruského prezidenta Vladimira Putina, miliardára Elona Muska, či Komunistickú stranu Číny. ČTK sa snaží získať Ficove vyjadrenia.

Hoci ich cieľ je zhodný, umlčovanie tlače takzvanými predátormi sa podľa RSF líši. „Zabíjajú, cenzurujú, vezú a napádajú novinárov, dusia spravodajské médiá, hanobia žurnalistiku alebo využívajú jej kódexy na manipuláciu informácií na propagandistické účely,“ píše sa vo vyhlásení organizácie.

Fica organizácia radí do sociálnej kategórie predátorov. Títo aktéri podľa nej očierňujú médiá a podnecujú nedôveru voči novinárom. RSF uvádza, že Ficove slovné útoky na médiá boli inšpiráciou pre vyhrážky voči novinárom a dokonca podľa nej viedli k vražde novinára Jána Kuciaka v roku 2018. Za autoritárske RSF označuje politickú kontrolu verejného vysielania a obmedzenie prístupu k informáciám kontrolovaným vládou.

„Som presvedčený, že na Slovensku pôsobí organizovaná zločinecká skupina novinárov, sústredená hlavne v Denníku N, SME a Aktuality,“ uviedol v minulosti Fico, ktorého vyhlásenie RSF cituje. Organizácia tiež pripomína, že predseda slovenskej vlády označil novinárov za hyeny, krvižíznivých parchantov, diablom posadnutých a za špinavé protislovenské prostitútky.

Slovensko sa v tohtoročnom rebríčku slobody médií, ktorý zostavuje RSF, prepadlo o deväť miest a skončilo 38. zo 180 hodnotených krajín.

