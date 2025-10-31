Rezort investícií zverejnil otázky a odpovede o pripravovaných IT projektoch, chce vysvetliť svoje kroky

„Cieľom našich krokov je zabezpečiť, aby sa informatizácia štátu rozvíjala transparentne. Preto sme dnes spustili sekciu otázok a odpovedí na našom webe a zriadili e-mailovú adresu otazky@mirri.gov.sk, na ktorú sa môže obrátiť každý občan Slovenskej republiky, ak potrebuje informácie,“ uviedol štátny tajomník MIRRI Radoslav Štefánek. Zverejnené otázky a odpovede na adrese mirri.gov.sk/otazkyit podľa neho objasňujú napríklad dôvody dočasného pozastavenia niektorých IT projektov, podrobnosti o priebehu verejného obstarávania a kroky, ktoré MIRRI SR prijíma nad rámec zákona, aby boli všetky postupy preverené nezávislými kontrolnými inštitúciami, konkrétne Úradom pre verejné obstarávanie, Útvarom hodnoty za peniaze či Najvyšším kontrolným úradom. Podstránka zároveň podľa Štefáneka približuje plánované opatrenia na zvýšenie bezpečnosti, spoľahlivosti a používateľského komfortu portálu slovensko.sk, ktorý má po modernizácii priniesť občanom jednoduchšie a rýchlejšie elektronické služby, vrátane plnohodnotného využívania v mobilných zariadeniach a prihlásenia bez potreby občianskeho preukazu.Čítajte viac Migaľ po kritike stopol všetky projekty modernizácie slovensko.sk, založil však štátnu „realitku“. PS sa pýta prečo
Ministerstvo v tejto súvislosti opakovane upozorňuje, že stav Ústredného portálu verejnej správy je vážny, konkrétne v tomto roku bol už podľa rezortu zaznamenaný 32. výpadok služby. Aj preto pripravuje sériu opatrení a pracovných stretnutí so zástupcami IT sektora, ktoré majú urýchliť nájdenie riešení pre jeho obnovu a modernizáciu. Štefánek zároveň informoval, že v utorok 4. novembra sa pod záštitou ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migaľa uskutoční spoločné pracovné stretnutie zástupcov MIRRI SR, IT sektora a ďalších relevantných inštitúcií. Jeho cieľom je nájsť riešenia ďalšieho postupu pri modernizácii portálu slovensko.sk tak, aby Slovensko efektívne využilo prostriedky Európskej únie.
Spoluprácu so štátom podľa ministerstva ocenil aj prezident IT Asociácie Slovenska (ITAS) Emil Fitoš, ktorý zdôraznil potrebu dialógu a odbornej diskusie. „Sme si plne vedomí, že do Ústredného portálu verejnej správy treba investovať značné zdroje. Jeho stav je havarijný, ide o systém, ktorého návrh vznikol ešte v rokoch 2007–2008. Zásadná porucha portálu by mohla mať vážny dopad na fungovanie celej ekonomiky. Mimoriadne oceňujeme, že ministerstvo umožní stretnutie, kde si môžeme vyjasniť ďalší postup. Na modernizáciu Ústredného portálu verejnej správy bude potrebné širšie portfólio metód, než len Dynamický nákupný systém, ktorý nepovažujeme za vhodný pre každé z obstarávaní," zdôraznil Fitoš.
MIRRI zdôrazňuje, že týmto spôsobom chce posilniť dialóg s verejnosťou aj odborníkmi a dáva priestor na konštruktívnu spätnú väzbu, ktorá pomáha zlepšovať digitálne služby štátu a zvyšovať ich prístupnosť pre všetkých občanov.