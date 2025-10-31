Medzinárodná protidrogová operácia Linea: šiestich obvinených prepustili na slobodu

„Podľa sudcu pre prípravné konanie Mestského súdu Bratislava I je dôvodnosť trestného stíhania, nevzhliadol však dôvody takzvanej preventívnej väzby. Proti rozhodnutiu podal prokurátor sťažnosť, o ktorej bude Krajský súd Bratislava rozhodovať na verejnom zasadnutí dňa 11. novembra,“ uviedol Adamčiak.
Vyšetrovateľ Národnej protidrogovej jednotky (NPJ) obvinil v rámci medzinárodnej operácie Linea desať osôb. Ide o sedem Slovákov a troch Maďarov. Šesť obvinených skončilo vo väzbe, čaká sa tiež na vydanie ďalších osôb zo zahraničia. Prípad súvisí s vlaňajším zaistením kokaínu v hodnote viac ako 175 miliónov eur v Dominikánskej republike.Čítajte viac Tisíce kilogramov kokaínu za vyše 170 miliónov. Polícia rozložila drogové impérium, hlavu gangu zadržali v Nemecku