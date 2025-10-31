Pravda Správy Domáce Medzinárodná protidrogová operácia Linea: šiestich obvinených prepustili na slobodu

Medzinárodná protidrogová operácia Linea: šiestich obvinených prepustili na slobodu

Šiestich obvinených v rámci medzinárodnej protidrogovej akcie Linea prepustili zo zadržania na slobodu. Rozhodol o tom Mestský súd Bratislava I. Prokurátor podal proti rozhodnutiu sťažnosť. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré pre TASR poskytol hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak.

31.10.2025 16:41 , aktualizované: 17:02
Policia ČR: Drogy v autoškole
Video
Zdroj: Policie ČR

„Podľa sudcu pre prípravné konanie Mestského súdu Bratislava I je dôvodnosť trestného stíhania, nevzhliadol však dôvody takzvanej preventívnej väzby. Proti rozhodnutiu podal prokurátor sťažnosť, o ktorej bude Krajský súd Bratislava rozhodovať na verejnom zasadnutí dňa 11. novembra,“ uviedol Adamčiak.

Vyšetrovateľ Národnej protidrogovej jednotky (NPJ) obvinil v rámci medzinárodnej operácie Linea desať osôb. Ide o sedem Slovákov a troch Maďarov. Šesť obvinených skončilo vo väzbe, čaká sa tiež na vydanie ďalších osôb zo zahraničia. Prípad súvisí s vlaňajším zaistením kokaínu v hodnote viac ako 175 miliónov eur v Dominikánskej republike.

