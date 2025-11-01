Meteorológovia zaznamenali mimoriadne teplé počasie, niekde boli prekonané aj rekordy

„Takého hodnoty teploty vzduchu sú na hranici denných teplotných rekordov a v niektorých lokalitách bol rekord aj prekonaný,“ konštatuje SHMÚ.
Podľa operatívnych dát meteorológov boli denné teplotné rekordy prekonané napríklad v Liesku, Prievidzi, Nitre, Kráľovej pri Senci a v Slovenskom Grobe. V Banskej Štiavnici bol vyrovnaný rekord z minulého roku.
Najvyššie vystúpila teplota v sobotu v Gabčíkove, a to na 22,2 stupňa Celzia. „Táto hodnota je tiež pre dnešný deň a stanicu rekordná a zároveň je to druhé najvyššie novembrové maximum, aké tam bolo od roku 1986 namerané,“ podotýka SHMÚ s tým, že teplejšie bolo len 15. novembra 2002, a to 22,5 stupňa Celzia.
Na Slovensku prevládalo slnečné počasie. Lokálne sa však vyskytovala nízka oblačnosť, najmä v Banskobystrickom kraji a na východe, ktorá sa však z väčšej časti v priebehu dňa rozpadla.Čítajte viac Dušičková potulka Košicami: Anjeli, čerti aj krypta pod kaplnkou. Nové Potulky odhaľujú duchovnú tvár mesta Čítajte viac Veľký turistický magnet vyrástol v metropole Kysúc: V srdci prírody ponúka chôdzu k nezabudnuteľným výhľadom