Pravda Správy Domáce Meteorológovia zaznamenali mimoriadne teplé počasie, niekde boli prekonané aj rekordy

Meteorológovia zaznamenali mimoriadne teplé počasie, niekde boli prekonané aj rekordy

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) zaevidoval na Sviatok všetkých svätých mimoriadne teplé počasie. Najchladnejšie, okolo 12 stupňov Celzia, je na krajnom východe, najteplejšie je na západnom Slovensku, kde sobotné maximum dosiahlo väčšinou viac ako 20 stupňov Celzia. Informuje o tom SHMÚ na sociálnej sieti.

01.11.2025 16:00
debata
Počasie na víkend: Očakávajte príjemé teploty
Video

„Takého hodnoty teploty vzduchu sú na hranici denných teplotných rekordov a v niektorých lokalitách bol rekord aj prekonaný,“ konštatuje SHMÚ.

Podľa operatívnych dát meteorológov boli denné teplotné rekordy prekonané napríklad v Liesku, Prievidzi, Nitre, Kráľovej pri Senci a v Slovenskom Grobe. V Banskej Štiavnici bol vyrovnaný rekord z minulého roku.

Najvyššie vystúpila teplota v sobotu v Gabčíkove, a to na 22,2 stupňa Celzia. „Táto hodnota je tiež pre dnešný deň a stanicu rekordná a zároveň je to druhé najvyššie novembrové maximum, aké tam bolo od roku 1986 namerané,“ podotýka SHMÚ s tým, že teplejšie bolo len 15. novembra 2002, a to 22,5 stupňa Celzia.

Na Slovensku prevládalo slnečné počasie. Lokálne sa však vyskytovala nízka oblačnosť, najmä v Banskobystrickom kraji a na východe, ktorá sa však z väčšej časti v priebehu dňa rozpadla.

Potulky Kosicami anjeli 13 Čítajte viac Dušičková potulka Košicami: Anjeli, čerti aj krypta pod kaplnkou. Nové Potulky odhaľujú duchovnú tvár mesta rozhľadňa, Briava, Čadca Čítajte viac Veľký turistický magnet vyrástol v metropole Kysúc: V srdci prírody ponúka chôdzu k nezabudnuteľným výhľadom
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #počasie #SHMÚ #meteorológia #teplé počasie
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"