Blanár pricestoval do Egypta, priviezol so sebou takmer dve tony humanitárnej pomoci

Na nevyhnutnosti podpory mierových riešení v konfliktoch na Ukrajine, Blízkom východe a v Afrike sa v sobotu zhodli minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár a jeho egyptský rezortný partner Badr Abdalátí. Šéf slovenskej diplomacie vyzdvihol diplomatické aktivity Egypta najmä pri mierových rokovaniach týkajúcich sa bojov v Pásme Gazy. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

01.11.2025 21:50
Juraj Blanár, Egypt Foto: ,
Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár a egyptská ministerka pre plánovanie, ekonomický rozvoj a medzinárodnú spoluprácu Ránijá al-Mašátová.
Blanár: Žiadna veľmoc nemôže pošliapavať a narušovať zvrchovanosť menšieho štátu
„Ocenil som úlohu Egypta ako významného partnera, ktorý prispieva k stabilite regiónu. Spolu s ďalšími partnermi z arabských krajín, najmä s Katarom, zohral dôležitú úlohu v sprostredkovaní dohody o prímerí v Pásme Gazy, ktorá má šancu, aby priniesla na Blízky východ mier,“ povedal Blanár. Potvrdil, že Slovensko opakovane podporuje všetky mierové iniciatívy a dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu.

SR rovnako podporuje Egypt v humanitárnych aktivitách a v sobotu doručila do Káhiry tretiu zásielku zdravotníckeho materiálu pre civilistov z Pásma Gazy a Sudánu, ktorým Egypt poskytuje na svojom území zdravotnícku pomoc. Blanár sa Egyptu poďakoval za pomoc pri evakuácii občanov Slovenska a ďalších krajín z Blízkeho východu, ako aj medicínskych evakuačných letoch zorganizovaných Slovenskom pre detských onkologických pacientov z Gazy. Vyzdvihol tiež egyptskú iniciatívu a pomoc pri efektívnom zvládaní a predchádzaní nelegálnej migrácie.

Ministri zahraničných vecí na bilaterálnom rokovaní prediskutovali spoluprácu oboch krajín. Zdôraznili potrebu posilnenia hospodárskych a investičných aktivít, čomu dopomôže v sobotu podpísaná Medzivládna dohoda o hospodárskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Egyptskou arabskou republikou. „Egypt je kľúčovým partnerom v regióne Blízkeho východu a severnej Afriky. Naším cieľom je posunúť vzťahy na novú úroveň aj v súlade so strategickým partnerstvom medzi Európskou úniou a Egyptom, ktoré potvrdil ich historicky prvý samit,“ uviedol Blanár. Informoval, že jeho egyptský ministerský kolega by mal pricestovať do Bratislavy v decembri.

Zdroj: EgyptEmbassyUSA

Minister Blanár počas pracovnej návštevy zároveň zastupoval SR na slávnostnom otvorení Veľkého egyptského múzea za účasti viac ako 100 najvyšších predstaviteľov krajín vrátane prezidentov, premiérov či monarchov, ako i ministrov a ďalších zástupcov. „Egypt vybudoval skutočne výnimočné kultúrne miesto, v ktorom si uctieva bohatú históriu svojho národa a civilizácie, ktorá ovplyvnila celý svet. Úcta a rešpekt k národným hodnotám, dedičstvu predkov, ktorým vďačíme za našu prítomnosť, je pilier, ktorý Slovenská republika zdieľa s Egyptom. Mimoriadne oceňujem možnosť rozvíjať dialóg medzi národmi aj prostredníctvom tohto jedinečného kultúrneho okamihu,“ zdôraznil.

Veľké egyptské múzeum otvorili po dvoch desaťročiach výstavby v Gíze v blízkosti Veľkých pyramíd a považuje sa za jeden z najvýznamnejších kultúrnych projektov súčasnosti. Predstavuje rozsiahlu zbierku artefaktov starovekého Egypta a je tiež symbolom bohatej egyptskej histórie a kultúrneho dedičstva, doplnil komunikačný odbor MZVEZ SR.

Humanitárny balík pre Pásmo Gazy

Slovensko za účasti šéfa diplomacie priviezlo do Egypta takmer dvojtonovú zásielku humanitárnej pomoci pre civilistov z Pásma Gazy a Sudánu. Blanár v Egypte v sobotu absolvuje pracovné rokovania s predstaviteľmi egyptskej vlády, podpíše medzivládnu dohodu o hospodárskej spolupráci a zúčastní sa na otvorení Veľkého egyptského múzea. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

Blanár priblížil, že ide už o tretí balík materiálnej humanitárnej pomoci poskytnutý SR a určený pre ministerstvo zdravotníctva a populácie Egypta, ktorý na svojom území zabezpečuje zdravotnícku pomoc Palestínčanom ako aj Sudáncom. Najnovšia zásielka má celkovú hmotnosť 1,8 tony a je v hodnote 49-tisíc eur. Jej súčasťou sú zásoby chirurgických rukavíc, chirurgické šitie, bandasky na vodu, solárne lampy a ešusy.

„Egypt je strategickým partnerom v regióne, kde poskytuje pomoc civilistom postihnutým vojnovými konfliktmi v Gaze, v Sudáne, ale tiež v Líbyi. Týmto ľuďom zabezpečuje okrem iných základných potrieb prístup k primárnej zdravotnej starostlivosti, ktorá je pre nich životne dôležitá,“ povedal Blanár. V tejto oblasti je Slovensko podľa neho dôležitým partnerom.

