Minister Takáč žiada zrušenie emisných povoleniek. Stohlová mu pripomenula Sociálno-klimatický fond. Dotkli sa aj zvyšujúcej sa kriminality

„Je to pekné, ale v globále vo svete potom Európska únia nefunguje na samostatnej zemeguli, niekde inde, je súčasťou sveta ako takého,“ uviedol Takáč k uhlíkovej neutralite s tým, že Európa klimatickou krízou nepohne, ak sa k nej nepridajú Čína či USA. Európska únia zároveň proti iným regiónom nemôže stratiť konkurencieschopnosť.
Stohlová politikom vládnej koalície vyčítala, že občanov strašia vysokými nákladmi na energie či dopravu v prípade zavedenia ETS2. „Je tu Sociálno-klimatický fond, ktorý má na starosti podpredseda vlády Peter Kmec (Hlas), ale v rámci toho má úlohu využívať ho a priniesť legislatívu vhodnú minister Tomáš Taraba (nominant SNS),“ uviedla. Ako dodala, je v ňom približne 1,5 miliardy eur, ktoré Slovensko nepočíta do svojich financií a vie ich využiť napríklad na kompenzácie pre domácnosti.
Zvyšujúca sa kriminalita
Počas diskusie sa politici dotkli aj témy zvyšujúcej sa kriminality. Takáč k téme uviedol, že „z hľadiska štatistík a čísel, je to klesajúca tendencia“. Myslí si, že niektoré médiá a opozícia tému príliš zviditeľňujú, čo vedie k drobnej kriminalite. Zároveň však vyhlásil, že „nárast je, v celej Európe“. „Je taká situácia celkovo,“ dodal. Za bezpečnosť vo svojich prevádzkach zodpovedajú do veľkej miery podľa neho obchodné reťazce. Odmietol, že by novely trestných kódexov ku kriminalite viedli, legislatívne zmeny nevylúčil.Čítajte viac Vráti sa horalkový paragraf? Susko to nevylúčil. Na stranu miest sa pridal už aj Žilinka
Stohlová vidí za rastúcou kriminalitou práve zmenu Trestného zákona z roku 2024. „Drobná kriminalita jednoznačne stúpa. Cítime to všetci, ja osobne mám aj s tým skúsenosť, ale hovoria o tom starostovia a primátori, hovorí to už aj generálny prokurátor, hovorí to mestská a obecná polícia,“ vyhlásila.
Takáč pri hazarde očakáva veto prezidenta
O osude prijatého zákona o hazarde rozhodne v najbližších dňoch prezident Peter Pellegrini. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na základe doterajších vyjadrení prezidenta predpokladá, že hlava štátu právnu normu vráti parlamentu. Ako zdôraznil, podstatné pre neho je, že prijatý pozmeňujúci návrh dáva samosprávam právomoc rozhodnúť, či hazard na svojom území povolia alebo nie. „Ja som proti hazardu, ale ak nebude oficiálny, bude čierny. Štát musí nastaviť jasné pravidlá a umožniť obciam rozhodovať,“ uviedol Takáč v diskusnej relácii.
Podľa Tamary Stohlovej by prezident nemal zákon podpísať. Tvrdí, že ide o „podporu hazardu, kde kasíno vždy vyhráva a porazení sú občania Slovenska a ich rodiny“. Zákon označila za amorálny a účelový, keďže podľa nej minister Rudolf Huliak ním lobuje za konkrétne kasína, ktorým končí licencia. Pozmeňujúci návrh podľa nej samosprávam reálne negarantuje rozhodovaciu právomoc. „Ten nástroj vôbec negarantuje túto kompetenciu. Ľudia v meste povedia, že ten hazard nechcú a vy to pretlačíte napriek tomu,“ uviedla Stohlová.