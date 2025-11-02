Pravda Správy Domáce Meteorológovia varujú: slovenské hory zasiahne v noci víchrica s nárazmi 120 km/h. Vyhlásili výstrahy

V noci z nedele na pondelok (3. 11.) treba v okresoch Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Banská Bystrica, Brezno a Poprad počítať s vetrom na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vyhlásil pre tieto časti Slovenska výstrahy prvého stupňa pred vetrom na horách. SHMÚ o tom informoval na svojom webe.

02.11.2025 19:00
Výstrahy vstúpia do platnosti o 19.00 h a predbežne budú platiť do pondelka 6.00 h.

Fúkať by mohlo rýchlosťou v nárazoch 110 až 120 kilometrov za hodinu, čo meteorológovia klasifikujú ako víchricu. Priemerná rýchlosť vetra by mohla dosahovať úrovne 70 až 85 kilometrov za hodinu.

„Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ upozornil ústav.

