Advokátka Valková odmieta spojenie s „Medúzou“. Rázne poprela tvrdenia Zoroslava Kollára a ohlásila právne kroky

„Výslovne a dôrazne popieram všetky nepravdivé tvrdenia, ktoré ma stotožňujú s osobou s prezývkou Medúza,“ uviedla Valková vo svojom písomnom vyhlásení. Zároveň dodala, že ide o „absolútne nepravdivé a zavádzajúce informácie“, ktoré podľa nej najprv zverejnil novinár Dag Daniš a následne ich v dezinformačnom duchu šíril Roman Michelko vo svojom videoblogu.
Advokátka zároveň odmietla akúkoľvek spojitosť s údajným obsahom komunikácie, ktorá mala podľa tvrdení Zoroslava Kollára prebiehať medzi Danielom Lipšicom, Igorom Matovičom a ďalšími osobami.Čítajte viac Zoroslav Kollár obvinil Matoviča aj Lipšica, že ovplyvňovali trestné konania. Matovič s Lipšicom to označili za výmysly
„Nemám absolútne žiadnu spojitosť s komunikáciou medzi Igorom Matovičom, Danielom Lipšicom ani žiadnou inou osobou spomínanou v tejto záležitosti. Nie som a nikdy som nebola osobou s prezývkou Medúza a nebola som ani prostredníkom v žiadnej komunikácii týkajúcej sa týchto osôb,“ uviedla.
Valková oznámila, že v súvislosti s týmito tvrdeniami podnikne všetky dostupné právne kroky na ochranu svojho mena a profesijnej povesti.
„V súvislosti s týmito neoprávnenými zásahmi do mojich práv budem podnikať všetky dostupné právne kroky za účelom ochrany dobrého mena, osobnostných práv a profesionálnej reputácie,“ píše sa v tlačovej správe.
„Žiadam médiá a verejnosť, aby tieto nepravdivé informácie neprenášali ďalej a rešpektovali právo na ochranu mojej osobnosti,“ dodala.
Zoroslava Kollár na tlačovej besede 28. októbra uviedol, že podľa jeho združenia Igor Matovič a Daniel Lipšic spolu s ďalšími osobami z prostredia polície, prokuratúry a justície ovplyvňovali trestné konania počas Matovičovho pôsobenia vo funkcii premiéra.