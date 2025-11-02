Pravda Správy Domáce Advokátka Valková odmieta spojenie s „Medúzou“. Rázne poprela tvrdenia Zoroslava Kollára a ohlásila právne kroky

Advokátka Jana Valková vydala oficiálne vyhlásenie v reakcii na medializované informácie, ktoré ju spájali s osobou vystupujúcou pod prezývkou „Medúza“. Tieto tvrdenia zazneli na tlačovej konferencii Zoroslava Kollára, ktorý 28. októbra prostredníctvom svojho občianskeho združenia Právo na pravdu predstavil údajnú komunikáciu medzi Igorom Matovičom, Danielom Lipšicom a spomínanou osobou.

„Výslovne a dôrazne popieram všetky nepravdivé tvrdenia, ktoré ma stotožňujú s osobou s prezývkou Medúza,“ uviedla Valková vo svojom písomnom vyhlásení. Zároveň dodala, že ide o „absolútne nepravdivé a zavádzajúce informácie“, ktoré podľa nej najprv zverejnil novinár Dag Daniš a následne ich v dezinformačnom duchu šíril Roman Michelko vo svojom videoblogu.

Advokátka zároveň odmietla akúkoľvek spojitosť s údajným obsahom komunikácie, ktorá mala podľa tvrdení Zoroslava Kollára prebiehať medzi Danielom Lipšicom, Igorom Matovičom a ďalšími osobami.

„Nemám absolútne žiadnu spojitosť s komunikáciou medzi Igorom Matovičom, Danielom Lipšicom ani žiadnou inou osobou spomínanou v tejto záležitosti. Nie som a nikdy som nebola osobou s prezývkou Medúza a nebola som ani prostredníkom v žiadnej komunikácii týkajúcej sa týchto osôb,“ uviedla.

Valková oznámila, že v súvislosti s týmito tvrdeniami podnikne všetky dostupné právne kroky na ochranu svojho mena a profesijnej povesti.

„V súvislosti s týmito neoprávnenými zásahmi do mojich práv budem podnikať všetky dostupné právne kroky za účelom ochrany dobrého mena, osobnostných práv a profesionálnej reputácie,“ píše sa v tlačovej správe.

„Žiadam médiá a verejnosť, aby tieto nepravdivé informácie neprenášali ďalej a rešpektovali právo na ochranu mojej osobnosti,“ dodala.

Zoroslava Kollár na tlačovej besede 28. októbra uviedol, že podľa jeho združenia Igor Matovič a Daniel Lipšic spolu s ďalšími osobami z prostredia polície, prokuratúry a justície ovplyvňovali trestné konania počas Matovičovho pôsobenia vo funkcii premiéra.

