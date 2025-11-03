„Môžeme potvrdiť, že včera vo večerných hodinách prebehla evakuácia troch internátov v Nitre z dôvodu oznámenia bomby. Celkovo bolo evakuovaných 478 študentov,“ priblížili policajti s tým, že sa v danej veci začalo trestné stíhanie pre trestný čin šírenie poplašnej správy.
Pre bombovú hrozbu v Nitre museli evakuovať vyše 400 študentov
Pre bombovú hrozbu museli v nedeľu večer evakuovať vyše 400 študentov z troch internátov v Nitre. Všetky objekty prešli kontrolou s negatívnym výsledkom. TASR to uviedlo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.