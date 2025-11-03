Pravda Správy Domáce Čurillovci a prokurátor Šúrek na generálnej prokuratúre neuspeli. Ich 363-ku zamietli

Generálny prokurátor Maroš Žilinka, v tomto prípade zastúpený prokurátorkou trestného odboru, nevyhovel návrhu policajtov bývalej NAKA Jána Čurillu, Pavla Ďurku, Ľubomíra Daňka a prokurátora Michala Šúreka na postup podľa paragrafu 363. Informovala o tom hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová.

Spomínanú štvoricu vlani obvinila policajná inšpekcia pre takzvané technické spisy. Podľa vyšetrovateľa inšpekcie obvinení vypočúvali kajúcnikov najprv v špeciálnych spisoch „nanečisto" – tak, aby o tom nevedeli obhajcovia a nespolupracujúci obvinení. Podľa inšpekcie bolo ich úmyslom sťažiť obvineným právo na obhajobu. Ako poškodení v tomto prípade figurujú Norbert Bödör, poslanec Tibor Gašpar a podnikateľ obvinený v kauze Mýtnik Jozef Brhel.

Ako ďalej informovali aktuality, „Preskúmaním veci nebolo zistené porušenie zákona, ktoré by odôvodňovalo zrušenie napadnutých právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní. V aktuálnom štádiu trestného konania zistené skutočnosti dostatočne odôvodňujú záver o dôvodnosti trestného stíhania obvinených pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa spolupáchateľstvom," napísala Drobová.

Rozhodnutie generálneho prokurátora privítal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Potvrdila sa tak podľa neho zákonnosť postupu vyšetrovateľov Úradu inšpekčnej služby vo veci tzv. Technického spisu 80. „Vyšetrovatelia konajú nezávisle, zákonne a nedajú sa zastrašiť pokusmi ovplyvniť spravodlivosť,“ uviedol na sociálnej sieti.

