Komora medicínsko-technických pracovníkov vníma rozhodnutie Šaška o mesačnom príspevku pre sestry ako diskriminačné

„Takéto rozhodnutie považujeme za nepochopiteľne nespravodlivé a diskriminačné voči všetkým ostatným zdravotníckym profesiám, ktoré denne s rovnakou odbornosťou, zodpovednosťou a obetavosťou stoja pri pacientoch, zachraňujú životy a zabezpečujú fungovanie celého zdravotníckeho systému,“ uviedla komora.
Pripomenula, že v rámci zdravotníctva má každý svoje nezastupiteľné miesto – od lekára, sestry, laboranta, fyzioterapeuta a záchranára až po sanitára, nutričného terapeuta, technický či administratívny personál. „Ak sa ocení len časť tímu, podkopáva sa dôvera, spolupatričnosť a rovnováha, ktoré sú základom kvalitnej zdravotnej starostlivosti,“ dodala.
Ozrejmila, že prijala od zdravotníkov desiatky podnetov. „Všetci vyjadrujú rovnaký pocit – pocit krivdy, neúcty a nedocenenia. Zdravotníci, ktorí roky pracujú v náročných podmienkach, si zaslúžia rovnaké uznanie a rešpekt, nie rozdeľovanie a znižovanie hodnoty ich práce,“ poznamenala SK MTP.
Podľa nej patrí otázka odmeňovania zdravotníkov do rúk odborových organizácií, ktoré zastupujú celé profesijné spektrum. „Ignorovať niektoré profesie pri rokovaniach je nemiestne, neprofesionálne a vytvára dojem, že niektorí zdravotníci sú menej dôležití. Takéto rozdeľovanie nemá v modernom zdravotníctve miesto,“ podotkla.
Sestry a pôrodné asistentky v ústavnej zdravotnej starostlivosti by mali v budúcom roku dostávať mesačne príspevok vo výške 250 eur. Vyplýva to z vyjadrení Šaška a zástupcov Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek po ich spoločnom štvrtkovom (30. 10.) rokovaní. Venovali sa na ňom stabilizácii sestier a pôrodných asistentiek.