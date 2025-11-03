Pravda Správy Domáce Demokrati: Policajt, ktorý riešil nehodu šéfa SIS Gašpara, náhle v zbore končí

Policajt, ktorý riešil nehodu šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara, náhle končí v Policajnom zbore (PZ). Tvrdí to mimoparlamentná strana Demokrati.

03.11.2025 13:07
Predseda strany Jaroslav Naď uviedol, že podľa ich informácií policajt dopravného oddelenia z Nitry končí v tomto mesiaci službu v Policajnom zbore. Dôvod odchodu do civilu má byť podľa Demokratov v priamej súvislosti s nehodou šéfa SIS. „Podľa našich informácií je policajt pod obrovským tlakom a ako čestný príslušník PZ SR sa nechce podpisovať pod klamstvá a zahmlievanie, ktoré od začiatku Gašparovu nehodu sprevádzajú. Chcem povzbudiť a vyzvať všetkých slušných policajtov, aby neohli svoj chrbát pred nečestnými podliakmi, ktorí sú, podčiarkujem, len dočasne vo svojich funkciách,“ vyhlásil Naď.

Agentúra SITA požiada o stanovisko Prezídium Policajného zboru.

Pavol Gašpar Čítajte viac Šoféroval v šľapkách, z miesta nehody sa pokúsil odísť, tvrdí o šéfovi SIS Gašparovi poškodená rodina
