Hygienici zaznamenali v okrese Rožňava nové ohnisko žltačky typu A

Hygienici v Bôrke zatiaľ evidujú len jeden prípad žltačky, pre tunajšiu materskú školu bola nariadená zvýšená dezinfekcia i zabezpečenie zvýšenej osobnej hygieny. „Obci boli doručené odporúčané opatrenia na prevenciu šírenia prenosného ochorenia spolu s letákmi o VHA v slovenskom a rómskom jazyku, ako aj odporúčania pre organizovanie hromadných podujatí,“ doplnil RÚVZ.
Výskyt žltačky typu A v okrese Rožňava zaznamenali hygienici ešte začiatkom apríla v meste Dobšiná. Ochorenie sa postupne vyskytlo aj v Rožňave a obciach Krásnohorské Podhradie, Jovice a Pača. Od začiatku tohtoročnej epidémie v okrese evidujú 136 prípadov ochorenia.
Hepatitída typu A je prenosné ochorenie, u človeka spôsobuje vírusový zápal pečene. Vírus sa najčastejšie prenáša priamym kontaktom. Choroba sa začína príznakmi pripomínajúcimi chrípku a gastrointestinálnymi príznakmi spojenými s bolesťou brucha, kĺbov, celkovou nevoľnosťou, so zvýšenou teplotou, prítomný býva i tmavý moč. O niekoľko dní sa u väčšiny chorých zjaví žltačka.