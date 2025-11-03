Pravda Správy Domáce Minister Taraba odvolal riaditeľa Pieninského národného parku Vladimíra Kĺča

Minister Taraba odvolal riaditeľa Pieninského národného parku Vladimíra Kĺča

Riaditeľ Správy Pieninského národného parku (PIENAP) Vladimír Kĺč končí vo funkcii. Pre TASR to potvrdil samotný Kĺč s tým, že dôvody svojho odvolania nepozná a ani v odvolacom dekréte ich Ministerstvo životného prostredia SR neuviedlo.

03.11.2025 14:03 , aktualizované: 15:21
debata (7)
Taraba: Štát poskytne 55 miliónov eur na investície do teplárenstva miest
Video

„K dnešnému dňu som skončil na pozícii riaditeľa Správy PIENAP-u. Žiadne dôvody neuviedli, mali sme sedenie s generálnym riaditeľom sekcie ochrany prírody a krajiny Kamilom Kyšeľom, ktorý mi dal dekrét na odvolanie a dôvod neuviedol, že ho nepozná,“ uviedol Kĺč. Vo funkcii pôsobil od roku 2011. Zatiaľ nevie, kto ho nahradí, hoci ako potvrdil, nejaké mená sa už k nemu dostali. Podotkol, že sa vždy snažil svoju prácu vykonávať apoliticky v záujme ochrany prírody. Obáva sa, že po jeho odchode sa začnú realizovať zámery, ktoré sa roky pre ochranu prírody zastavovali.

V Správe PIENAP-u aktuálne pracuje 19 ľudí. Kĺč by nerád celkom odišiel z kolektívu, ktorého súčasťou je od roku 2002. „Nechal som tam polovicu profesionálneho života, ale vieme, ako skončili moji kolegovia riaditelia, ktorým predložili také pracovné podmienky, že sa zbalili a odišli. Neviem však teraz potvrdiť, že to bude takto aj u nás, nechcem predbiehať udalosti, uvidíme, čo sa stane,“ uzavrel Kĺč, ktorý za svoj najväčší úspech považuje zvládnutie reformy národných parkov.

Facebook X.com 7 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Pieninský národný park #Tomáš Taraba
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"