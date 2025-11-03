Šofér viezol deti na ich krúžok. „Policajti mu na mieste zadržali vodičský preukaz a zakázali ďalšiu jazdu. O tom, kedy (a či vôbec) bude môcť opäť šoférovať, rozhodne správny orgán,“ uviedla polícia.
Vodičovi mikrobusu s košickými škôlkarmi namerali v dychu 0,77 promile
Pod vplyvom alkoholu šoféroval 69-ročný vodič, ktorý v mikrobuse v pondelok v Košiciach viezol 14 žiakov materskej školy s ich učiteľkou. Vozidlo pred 10.00 h zastavili policajti a vodiča podrobili kontrole. „Dychová skúška ukázala 0,37 mg/l alkoholu, teda 0,77 promile,“ informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti.