Pellegrini navštívi v utorok ČR, stretne sa s Pavlom i Babišom

„Hlavnými témami stretnutia s českou hlavou štátu bude posilnenie regionálnej, cezhraničnej, akademickej a vedeckej spolupráce medzi Slovenskom a Českom, ako aj možnosti zlepšenia spolupráce v rámci Vyšehradskej štvorky a Slavkovského formátu. S Andrejom Babišom sa diskusia zameria na aktuálny priebeh zostavovania novej českej vlády či budúcu spoluprácu medzi našimi krajinami vrátane jej posilnenia,“ uviedla kancelária.
Pellegrini si okrem toho pripomenie 107. výročie vzniku prvej Československej republiky. Zúčastní sa na koncerte Štátnej filharmónie Košice v Obecnom dome. „V Obecnom dome bola 6. januára 1918 podpísaná Trojkráľová deklarácia a 28. októbra 1918 vyhlásená prvá Československá republika. Na podujatí prezident SR vystúpi aj s príhovorom,“ avizoval prezidentský úrad.