Prezident vetoval novelu zákona o hazardných hrách, odporúča ju neschváliť

„Zvrchovaným držiteľom moci na Slovensku je občan. Občania na mnohých miestach Slovenska či už priamo v miestnom referende, alebo prostredníctvom svojich volených zástupcov dali jasne najavo, že si hazard vo svojej obci alebo meste neželajú. Schválený zákon napriek svojim dodatočným úpravám v parlamente nedáva garanciu, že vôľa občanov bude plne rešpektovaná,“ zhodnotil Pellegrini.Čítajte viac Bez hlasov SNS koalícia veto neprelomí, Huliakova novela o hazarde môže stroskotať. Politológ: Fico má dôvod za návrh bojovať
Naopak, zákon by podľa neho umožnil prevádzkovanie kasín aj v obciach, ktoré to na základe všeobecne záväzných nariadení svojich obecných zastupiteľstiev výslovne odmietajú. Schválené znenie zákona neodstránilo jeho pôvodný cieľ, ktorým je znegovať autonómne rozhodnutia samospráv a zvrátiť už prejavenú zvrchovanú vôľu obyvateľov miest a obci, zdôraznil prezident.
Poslanci NR SR schválili novelu zákona o hazardných hrách 23. októbra. O novele rokovali v skrátenom legislatívnom konaní. Za návrh hlasovalo 71 zo 78 prítomných zákonodarcov, zdržali sa poslanci koaličnej SNS. Opoziční poslanci sa hlasovania pre nesúhlas s návrhom nezúčastnili.
Novela z dielne Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRaŠ), pod ktoré patrí národná lotériová spoločnosť Tipos, reagovala podľa ministerstva na potrebu zvýšenia príjmov štátneho rozpočtu reguláciou výšky odvodov z hazardných hier a rovnako aj na potrebu úpravy zákona vyplývajúcu z aplikačnej praxe. Tipos by mohol okrem iného na jej základe prevziať platné licencie od prevádzkovateľov kasín a ďalej ich prevádzkovať.
V záverečnom hlasovaní odsúhlasili poslanci viaceré koaličné pozmeňujúce návrhy. Mala sa zaviesť povinnosť predložiť vyjadrenie mesta alebo obce s ďalším umiestnením kasína pri prevode licencie na národnú lotériovú spoločnosť. Kasíno by bolo možné prevádzkovať výlučne v tej istej obci.Čítajte viac Huliakova novela o hazarde skúša jednotu koalície. Prezident chce zákon vetovať, bez podpory Danka ho neschvália