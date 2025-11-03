Žilinka obehal predajne, primátorom dal za pravdu. Šéfovia miest upozornili na ďalší neduh novely

Trio primátorov vychádzalo z budovy prokuratúry oveľa pozitívnejšie naladené než po stretnutí so šéfom justície Borisom Suskom (Smer). Podľa prezidenta ÚMS Richarda Rybníčka sa so Žilinkom zhodli, že Trestný zákon je po roku od novelizácie nevyhnutné upraviť a musí sa doň vrátiť formulácia o opakovaných krádežiach.
„Generálny prokurátor absolútne pochopil naše požiadavky aj situáciu. Zhodli sme sa na jednej kľúčovej veci, že na vnútornej bezpečnosti štátu sa nešetrí,“ podotkol. Myslí si, že by sa nemalo operovať tým, koľko štát vyjde jeden väzeň. „Obyvatelia majú byť chránení pred ľuďmi, ktorí kradnú,“ povedal. „Aj my, aj pán generálny prokurátor, budeme dávať pripomienky k Trestnému zákonu, ktorý je teraz v medzirezortnom pripomienkovom konaní,“ uviedol.Čítajte viac Zlodeji sa nám smejú do očí, polícia nič nezmôže. Niektorí sa vyhrážajú, že si nás počkajú, hovoria majitelia obchodu
Žilinka si podľa Rybníčka zisťoval, aká je situácia, aj priamo v teréne. „Rozprával sa s predavačkami v obchodoch, ktoré mu potvrdili, že sa to začína stupňovať a byť vážny problém, začína sa to týkať už aj širšieho okruhu obyvateľov, ktorí začínajú páchať priestupky a kradnúť v obchodoch. Má osobnú skúsenosť s tým, že je to zlé,“ opísal Rybníček.
Šéf prokurátorov stručne zhodnotil, že ho primátori oboznámili s neúnosnou situáciou v mestách. „Poskytli sme informáciu o poznatkoch prokuratúry, možnostiach a konkrétnych krokoch prokuratúry smerujúcich k legislatívnemu riešeniu problému. Zhodli sme sa na potrebe okamžitého, jednoduchého a efektívneho riešenia daného stavu,“ naznačil kroky.
Zamykajte si bicykle
Primátor Bratislavy Matúš Vallo ocenil, že so Žilinkom našli zhodu a reagoval aj na víkendové odporúčania podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara (Smer). Ten ľuďom poradil, aby sa pred zlodejmi poistili a zamykali si bicykle. Spájanie drobných krádeží s trestnou novelou považuje za zjednodušené, no zároveň pripustil, že počet krádeží narástol.
Vallo si nemyslí, že Gašparov návrh je cesta. „Čo sa týka bezpečnosti, tam má hrať jasnú rolu štát. Nemôže sa zbavovať zodpovednosti. Nechceme, aby SBS vykonávali spravodlivosť alebo ľudia brali spravodlivosť do vlastných rúk. To je cesta, ktorou nikto z nás nechce ísť,“ povedal.
Primátor Nitry Marek Hattas potvrdil, že so Žilinkom sa zhodli na potrebe investovať do novej legislatívy. „Ľudia musia mať rešpekt pred zákonom. Legislatívou sme docielili, že ten rešpekt jednoducho zmizol. Priestupky sa nám dejú v mestách, či už obchodných centrách, alebo na ulici. Vytvára sa tu nebezpečný ekosystém,“ vyhlásil.
Výhodné žiť na ulici
Hattas podotkol, že Gašpar žije v Nitre a mal by navštíviť obchodné centrá a porozprávať sa s predajcami. „Potom sa môžeme rozprávať o pocitovej bezpečnosti. Je tak mimo reality, že má zaslepené politické videnie. Nechce vnímať, že je tu existujúci problém, poukazujú na to primátori od východu na západ. Poďme to vyriešiť,“ apeloval primátor Nitry. Problém podľa neho nastáva aj pri nemajetných ľuďoch, „ktorým nie je čo zobrať“. „Vo výsledku to jediné, čo im môžeme zobrať, je práve sloboda,“ podotkol.
Zákonodarcovia si podľa Rybníčka neuvedomili, že zlodeji stratili rešpekt, lebo zistili, že môžu kradnúť v malom a nič im nehrozí.
„Druhá vec, ktorú si neuvedomujú, ale pre ľudí bez domova, pre ľudí, ktorí sú na ulici a nemajú majetky a chcú kradnúť, z toho urobili pomerne veľkú výhodu. Nemusia pracovať, v podstate stačí kradnúť a dokážu si zarobiť na ulici pár peňazí na to, aby si kúpili alkohol a možno drogy,“ opísal. Novela urobila podľa neho „z bezdomovstva“ výhodnú činnosť. „Akoby sa oplatilo byť na ulici a kradnúť, lebo takto si človek zarobí,“ podotkol.
Rybníček ako šéf únie vyzval politické strany, aby tému odpolitizovali. Myslí si, že za potrebnú zmenu by mohli zahlasovať všetci poslanci Národnej rady. „Nie je problém priznať si chybu, povedať, že tá aplikácia nefungovala, zmeníme to. Je to úplne v poriadku,“ povedal. Domnieva sa, že na riešení by mohli participovať nielen koalícia, ale aj opozícia, ktorá za zmeny v trestných kódexoch hlasovala v minulom volebnom období.
Záplava priestupkov
ÚMS sa pred prokuratúrou míňala so stranou SaS. Opozičníci tam podali trestné oznámenie pre výroky premiéra Roberta Fica (Smer) či šéfa SIS Pavla Gašpara o údajnom štátnom prevrate, čím sa mali dopustiť šírenia poplašnej správy. Kritizovali tiež, že vláda nerieši narastajúcu kriminalitu, a kým pre vymyslený puč zvolávala bezpečnostnú radu, v prípade nárastu krádeží nič nepodnikla.
„Koalícia sa tvári, že to je kampaň samospráv, že ľudia si to vymýšľajú, že podnikatelia alebo obchodné reťazce sa majú chrániť sami,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling.
Suskova predchodkyňa Mária Kolíková (SaS) podotkla, že nárast priestupkov nemožno vyčísliť, pretože sa nikdy nedokumentovali. „Tie čísla neexistujú. Nie je pravda, ak teraz niekto rozpráva, že vie povedať, aké boli čísla predtým a aké sú teraz. Nikdy sa riadne nedokumentovali,“ priblížila.
Štát podľa exministerky nie je pripravený zvládať záplavu priestupkov po trestnej novele. „To, čo sa udialo, je nevídané. Tu sa skutočne vymenila bezpečnosť nás všetkých za to, aby blízki tejto vládnej koalície unikli pred spravodlivosťou. Obrovská zmena prebehla zo dňa na deň bez pripomienkového konania. Okresné úrady ani polícia na to neboli pripravené,“ povedala v nedeľu na Markíze.Čítajte viac Vráti sa horalkový paragraf? Susko to nevylúčil. Na stranu miest sa pridal už aj Žilinka
Budú zametať ulice?
Okrem návratu takzvaného horalkového paragrafu, ktorý sa týkal recidívy drobných krádeží, primátori podľa Valla žiadajú, aby sa znížila hranica medzi trestným činom a priestupkom. „Žiadame viac štátnych policajtov v uliciach, aby sa vrátili záchytky do našich miest a väčšie kompetencie pre naše mestské polície,“ dodal.
Kolíková súhlasí s návratom takzvaného horalkového paragrafu. Opakované krádeže v hodnote 100 až 200 eur by podľa nej mohli byť znova kvalifikované ako trestný čin.
Naopak, Gašpar je proti návratu horalkového paragrafu. Hovorí, že na polícii evidovali tisícky spisov s nevymožiteľnými pokutami. Nárast krádeží by teda riešil alternatívnymi trestami alebo verejnoprospešnými prácami. „Ak niekto potrebuje ukradnúť potravinu, pretože nemá na to, aby si ju kúpil, trest nepomôže. Treba hľadať spôsob, ako týchto ľudí donútiť odpracovať si škodu,“ uviedol v nedeľnom dueli s Kolíkovou.
ÚMS už po stretnutí so Suskom zdôraznila, že ak by mali byť trestom verejnoprospešné práce, rozhodovať by nemali okresné úrady, ale vyššia právna sila. „Páchateľ by jednoznačne musel vykonať verejnoprospešnú prácu, a v prípade, že by ju nevykonal, spáchal by trestný čin a bol by riešený,“ vysvetlil Rybníček.