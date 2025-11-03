Pravda Správy Domáce Zomrel dlhoročný prispievateľ denníka Pravda, filozof Oliver Bakoš

Zomrel dlhoročný prispievateľ denníka Pravda, filozof Oliver Bakoš

Zomrel dlhoročný prispievateľ denníka Pravda, filozof Oliver Bakoš. Písal pre Pravdu od roku 2009.

03.11.2025 16:46 , aktualizované: 16:59
Oliver Bakoš
Oliver Bakoš
Oliver Bakoš sa narodil 29. decembra 1953 v Bratislave. Po absolvovaní stredoškolského štúdia pokračoval v štúdiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor estetika – filozofia. Po jeho absolvovaní sa stal asistentom na Katedre filozofie. V roku 1984 obhájil dizertačnú prácu na tému „Metodologický aspekt krásna v nemeckej klasickej estetike“. V rokoch 1985 – 1987 absolvoval stážový pobyt na Humboldtovej univerzite v Berlíne. V roku 1988 sa habilitoval na Katedre estetiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1989 – 1992 pôsobil ako vedúci Katedry estetiky na Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, od roku 1995 ním bol opäť. (Slovenské literárne centrum)

Posledná rozlúčka sa uskutoční vo štvrtok 6. 11. v Krematóriu Bratislava – Lamač o 10.15 hod.

