Zomrel dlhoročný prispievateľ denníka Pravda, filozof Oliver Bakoš

Oliver Bakoš sa narodil 29. decembra 1953 v Bratislave. Po absolvovaní stredoškolského štúdia pokračoval v štúdiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor estetika – filozofia. Po jeho absolvovaní sa stal asistentom na Katedre filozofie. V roku 1984 obhájil dizertačnú prácu na tému „Metodologický aspekt krásna v nemeckej klasickej estetike“. V rokoch 1985 – 1987 absolvoval stážový pobyt na Humboldtovej univerzite v Berlíne. V roku 1988 sa habilitoval na Katedre estetiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1989 – 1992 pôsobil ako vedúci Katedry estetiky na Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, od roku 1995 ním bol opäť. (Slovenské literárne centrum)
Posledná rozlúčka sa uskutoční vo štvrtok 6. 11. v Krematóriu Bratislava – Lamač o 10.15 hod.