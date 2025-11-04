Pravda Správy Domáce Kométa nad Tatrami. Fotografia dňa podľa NASA vznikla opäť na Slovensku

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) publikoval v utorok ako prestížnu astronomickú snímku dňa fotografiu s názvom Comet Lemmon Beyond Lomnický Peak (Kométa Lemmon za Lomnickým štítom), ktorá vznikla koncom októbra opäť na Slovensku.

04.11.2025 09:27
zväčšiť Kométa nad Vysokými Tatrami. Foto: NASA/Róbert Barsa
Autor fotografie, Róbert Barsa, na nej zachytil dlhé chvosty kométy nad Lomnickým štítom. TASR o tom informoval astronóm Petr Horálek z Fyzikálneho ústavu v Opave.

„Viditeľnosť samotnej kométy sa pritom už veľmi výrazne zhoršuje,“ podotkol Horálek.

Na ocenenej fotografii sa nachádza hlava a chvosty kométy C/2025 A6 Lemmon. Pre záber zvolil autor precízne miesto, z ktorého sa hlava kométy v určitom momente fotenia nachádzala priamo medzi vrcholmi Lomnického a Kežmarského štítu. Na fotografii je zároveň možné rozoznať observatórium na Lomnickom štíte, najvyššie astronomické observatórium na Slovensku a jedno z najvyššie položených v strednej Európe, rovnako tak Lomnické sedlo a observatórium Skalnaté Pleso.

