Kométa nad Tatrami. Fotografia dňa podľa NASA vznikla opäť na Slovensku

Autor fotografie, Róbert Barsa, na nej zachytil dlhé chvosty kométy nad Lomnickým štítom. TASR o tom informoval astronóm Petr Horálek z Fyzikálneho ústavu v Opave.
„Viditeľnosť samotnej kométy sa pritom už veľmi výrazne zhoršuje,“ podotkol Horálek.
Na ocenenej fotografii sa nachádza hlava a chvosty kométy C/2025 A6 Lemmon. Pre záber zvolil autor precízne miesto, z ktorého sa hlava kométy v určitom momente fotenia nachádzala priamo medzi vrcholmi Lomnického a Kežmarského štítu. Na fotografii je zároveň možné rozoznať observatórium na Lomnickom štíte, najvyššie astronomické observatórium na Slovensku a jedno z najvyššie položených v strednej Európe, rovnako tak Lomnické sedlo a observatórium Skalnaté Pleso.