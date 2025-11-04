Šaškov rezort pod paľbou. Ministerstvo zdravotníctva porušilo zákon pri záchrankovom tendri, uviedol Žilinka

„MZ SR svojím postupom, keď po tom, ako mu 11. augusta bola doručená Správa Operačného strediska ZZS o výsledku výberového konania z 31. júla, túto správu 12. augusta vrátilo operačnému stredisku, po čom operačné stredisko 13. augusta zrušilo výberové konanie a MZ SR 8. októbra zastavilo konania vo veci žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ZZS, konalo v rozpore so zákonom o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zákonom o správnom konaní,“ uviedol Žilinka.
Rezort ako správny orgán podľa Žilinku nerešpektoval zákonný príkaz, v zmysle ktorého je pri vydávaní povolení viazaný výsledkom výberového konania, o ktorom komisia zriadená operačným strediskom vyhotovuje správu. „Hoci doručením správy (obsahujúcej všetky zákonné náležitosti) MZ SR dňa 11. augusta vznikla MZ SR povinnosť konať a rozhodnúť o vydaní povolenia alebo o zamietnutí žiadosti o vydanie povolenia (a to do desať dní od doručenia správy), správu vrátilo operačnému stredisku a nepristúpilo k rozhodnutiu v administratívnom konaní na základe záväzného výsledku výberového konania,“ ozrejmil prokurátor.
Podotkol, že rezort konal bez opory v zákone a navyše z dôvodov, ktoré boli v rozpore s obsahom spisu a skutkovým stavom veci. Ako poukázal, MZ vytklo, že boli hodnotené aj žiadosti účastníka konania, ktorý v rozhodnom čase už nebol účastníkom konania v dôsledku späťvzatia žiadosti o vydanie povolenia. Zároveň upozornil, že všetci žiadatelia uvedení v správe v čase výberového konania a vypracovania správy o jeho výsledku boli účastníkmi konania o vydanie povolenia.
Žilinka tiež poukázal na to, že operačné stredisko rozhodlo o zrušení výberového konania bez právneho základu a bez zákonnej právomoci, čím rozhodnutie trpelo aj nedostatkom právnej formy, navyše bez splnenia podmienok na použitie analógie práva (postup podľa zákona o verejnom obstarávaní) a spôsobom po obsahovej stránke nepreskúmateľným a arbitrárnym. Rozhodnutie je preto podľa jeho slov nevyhnutné považovať za nulitný správny akt. „MZ SR vydalo 8. októbra nezákonné rozhodnutie o zastavení konania s odôvodnením, že odpadol dôvod, pre ktorý sa konanie viedlo. Ako správny orgán nepostupovalo v konaní v súlade so zákonmi a vychádzajúc zo spoľahlivo zisteného stavu veci,“ poznamenal.Čítajte viac Žilinka obehal predajne, primátorom dal za pravdu. Šéfovia miest upozornili na ďalší neduh novely
Dodal, že ministerstvo zastavením konania ako orgán verejnej správy v rozpore so zákonnou povinnosťou odoprelo vecne o žiadostiach rozhodnúť, čím zasiahlo v neprospech práv účastníkov administratívneho konania.
Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby SR vyhlásilo v máji výberové konanie na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Tender pre netransparentnosť kritizovala opozícia i časť koalície. Operačné stredisko ho v auguste zrušilo.